Bučarjevi z venčkom Vunjakovih na Večeru harmonike

Učenci Glasbene šole (GŠ) Bučar so spomladi v Sostrem pripravili tradicionalni koncert Večer harmonike in smeha z naslovom In svet se vrti, ki bo vsem še dolgo ostal v lepem spominu. Koncert z gosti je trajal dobre tri ure, pred dnevi pa so posnetek objavili na portalu youtube in si ga lahko ogledajo vsi, ki se ga jim ni uspelo udeležiti.

GŠ Bučar je znana po zelo inovativnih pristopih, s katerimi pritegnejo mlade ne le k igranju inštrumentov, temveč jih motivirajo tudi z drugimi zanimivimi projekti. Tik pred koncem šolskega leta, preden so se razkropili na zaslužene počitnice, so učenci skupaj z energičnim Dejanom Vunjakom tako pripravili pravo gasilsko veselico. No, pravzaprav je šlo za snemanje videospota za nekaj največjih uspešnic – priredb skladb Brendija in njegovega sina Dejana Vunjaka, ki so jih strnili v venček Vunjakovih. Učencem pa so se pri izvedbi pridružili tudi mentorji GŠ Bučar.

Na snemanju se jim je pridružil Dejan Vunjak.

3 ure je trajal koncert.

V venčku se prepletajo skladbe Gasilci smo, Tina, umakni telefon, Ni je lepše, kot si ti in Nocoj bo luštno. Priredbe so spisali mentorji Glasbene šole Bučar in nato naučili igrati in peti še svoje učence, venček pa so posneli v studiu skupaj z Dejanom Vunjakom ter starši, bratci in sestricami.

»Nastal je res lep in barvit videospot. Za lokacijo snemanja smo izbrali gasilski dom PGD Zgornje Pirniče, kjer smo preživeli celotno majsko nedeljo in v snemanje vložili vso svojo energijo. Bilo je naporno, a vredno, saj so nam izbrane skladbe ves čas vlivale energijo in nas spodbujale h kreativnosti, obenem je bilo snemanje zelo zabavno,« je misli strnil Simon Bučar, ki upa, da si bodo poslušalci venček zavrteli znova in znova ter se ob njem zabavali, kot so se sami, že ko je nastajal.

V gasilskem domu PGD Zgornje Pirniče so posneli videospot.

Še vedno pa radi obujajo spomine na Večer harmonike in smeha, na katerem so povezali mlado in malo starejšo generacijo in spomnili vse prisotne, da se svet nenehno vrti, pa če si to priznamo ali ne. »Naša odgovornost je, da na mlajše prenašamo bogate vrednote, kot so delavnost, vztrajnost in potrpežljivost, pa tudi glasba,« sklene Bučar.