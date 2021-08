Bučarja združila moči

Kar glasbenikov je snemalo ves dan.

Videospot so ustvarili v čudoviti vasi Abitanti v slovenski Istri.

Zasebna Glasbena šola Bučar iz Ljubljane letos zaznamuje deseto obletnico obstoja. Znani so po številnih projektih, s katerimi učencem ponujajo nekaj več kot zgolj klasičen pouk. Med projekti je tudi glasbeno popotovanje po Sloveniji, ki ga organizirajo vsako leto avgusta. Letos bo na vrsti že deveti.Kot pravi vodja zasebne glasbene šole in harmonikar, so dejavni na območju Ljubljane z okolico na Dolenjskem in Primorskem.»Poleg individualnih ur za vse naše učence vsako leto pripravimo nastop za starše, konec šolskega leta pa še javni koncert glasbene šole. Prav tako vsako leto zadnji avgustovski vikend organiziramo glasbeni projekt, ki traja kar dva dni. Letos, devetič zapored, se bomo odpravili v Goriška brda, zato smo projekt poimenovali S harmoniko po Goriških brdih,« nam pove Bučar, ki obenem vabi k vpisu vse zainteresirane mlade harmonikarje in druge inštrumentaliste in obljublja, da bo prihajajoče leto še posebno pestro in polno dogodivščin, saj praznujejo 10. obletnico ustanovitve glasbene šole.Na letošnji projekt so se temeljito pripravljali, saj je nekoliko drugačen, še bolj unikaten in poseben. Posneli so namreč videospot s primorskim glasbenikomin izbrali priredbo istrske skladbe Moja mati ćuha kafe. »Videospot smo posneli v naravi, v živo z, v čudoviti vasi Abitanti v slovenski Istri,« razkriva Bučar. In doda, da so v projekt vključili učence vseh programov, ki jih poučujejo v Glasbeni šoli Bučar, tako da je bil nabor mladih res velik.»Zbralo se nas je kar sedemdeset. Snemali smo ves dan in ustvarili izdelek, na katerega smo vsi, tako mentorji kot seveda učenke in učenci, zelo ponosni,« še pravi Simon Bučar, ki seveda upa, da bo tudi potepanje po Goriških brdih uspelo in bo izvedljivo. Lani so se na potep odpravili v začetku septembra, in to po Posočju, še pred tem, pred korono, so se odpravili po obrobju treh dežel, Slovenije, Hrvaške in Madžarske. Potepali so se po naši obali in gorah, tudi ob Kolpi so že bili.