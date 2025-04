Britanski veterani punka Sex Pistols Po poti Luke Dončića

Po dveh desetletjih so britanski veterani punka Sex Pistols, okrepljeni z mladim, no, mlajšim pevcem Frankom Carterjem, napovedali tudi ameriško turnejo. Ekipa, ki je že nekaj časa na svetovnem potovanju, se bo ameriškemu občinstvu najprej predstavila v Teksasu, natančneje v Dallasu, na tamkajšnjem predmestnem glasbenem prizorišču Longhorn Ballroom. Dvorana je med drugim znamenita zato, ker jo je nekaj časa upravljal Jack Ruby, tisti možakar, ki je novembra 1963 ubil Leeja Harveyja Oswalda, morilca predsednika Johna F. Kennedyja.

Okrvavljeni Sid Vicious leta 1978 v legendarni teksaški dvorani FOTO: arhiv Longhorn Ballrooma

Sex Pistols se z nastopom v Longhorn Ballroomu dejansko vračajo na kraj zločina. Na tem prizorišču so nastopali tudi davnega leta 1978. Ker je bil basist skupine Sid Vicious – takrat star komaj 20 let – med nastopom močno zadrogiran, se dogodek ni uvrstil med bolj virtuozna glasbena doživetja. Da bi bila mera polna, je z nosom treščil v glavo enega od kavbojev, potem pa povsem krvav razglašeni nastop nekako speljal do konca. Izlet porednih dečkov rock'n'rolla v Ameriko se je takrat končal nesrečno: fantje so se sprli, Sid pa si je leto pozneje v New Yorku v žile pognal prevelik odmerek heroina in umrl.

Hollywood Palladium je losangeleška glasbena institucija. FOTO: Doug Goodwin/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

In zakaj namig, da gredo Sex Pistols po poti Luke Dončića? Ker bodo ameriško turnejo začeli v bivšem Lukovem Dallasu in jo končali v njegovem sedanjem Los Angelesu, natančneje v dvorani Hollywood Palladium. Tudi ta dvorana – obratuje od leta 1940 – ima muzejsko vrednost. Prvi je na oder znamenitega prizorišča stopil Frank Sinatra, Sex Pistols pa so tam ropotali leta 1996, ko so sklenili poskrbeti za svoj pokojninski sklad in so po razpadu leta 1978 prvič ponovno združili sile. Od leta 1982 v Los Angelesu tudi bolj ali manj stalno živi kitarist skupine Steve Jones.

Sex Pistols so se na svetovno turnejo odpravili že lani, aprila pa bodo po treh desetletjih gostovali v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Razprava, ali je njihovo muziciranje vredno ogleda, je tokrat še posebno burna, saj je originalni vokalist Johnny Rotten zaradi ostrih finančnih nesoglasij zapustil Pištole.

Sex Pistols bodo turnejo začeli v Dallasu in jo končali v Los Angelesu, ključnih mestih Lukove kariere v NBA. FOTO: Michael Reaves/Getty Images/AFP

V trenutku poročanja ni znano, ali so člani razvpitega ansambla pred objavo datumov nastopov pridobili ustrezna dovoljenja za vstop v ZDA. Ta neznanka ni povsem brezpredmetna. UK Subs, veterani punka, ki še vedno muzicirajo po svetovnih odrih, so namreč pred nedavnim želeli obiskati ZDA, a za obisk Trumpove dežele niso dobili vizumov.

Poslovodstvo Sex Pistols sicer načrtuje, da bi se ekipa ustavila v številnih ameriških velemestih: v Washingtonu, Philadelphii, Denverju, San Franciscu. Namesto Manhattna so si za newyorški postanek izbrali Brooklyn, spotoma pa bodo skočili še do Kanade in se ustavili v Montrealu in Torontu.