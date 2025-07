Britanski kultni zvok v objemu kamna in morja: The Stranglers prihajajo v Cave Romane

V torek, 8. julija, bo starodavni kamnolom Cave Romane v istrskem Vinkuranu gostil legendarno britansko rock skupino The Stranglers. Kamnolom, ki leži tik ob morju, je znan po izjemni akustiki in naravni lepoti, kar ga uvršča med najbolj impresivna odprta koncertna prizorišča v tem delu Evrope. Organizatorja dogodka, 24sata in ImagisEvent (vstopnice so na prodaj v sistemu Entrio), obljubljata edinstveno doživetje, prežeto z zgodovino in naravno lepoto.

Pet desetletij ustvarjanja

The Stranglers so ena najdlje delujočih in najvplivnejših skupin, ki je izšla iz britanske pub rock scene. Ustanovljeni so bili leta 1974 v angleškem Guildfordu in so hitro opozorili nase z izjemnim ustvarjalnim zagonom. V dobrem letu so izdali tri albume – Rattus Norvegicus, No More Heroes in Black and White – in z njimi zaznamovali glasbeni utrip poznih 70. let prejšnjega stoletja. V naslednjih desetletjih so nenehno razvijali svoj zvok in ustvarili številne uspešnice.

Njihov slog se je dotikal punka, gothic rocka, art rocka in celo popa, a nikoli ni bil povsem predvidljiv.

Njihovi največji hiti, kot so Golden Brown, No More Heroes, Peaches, Always the Sun, Skin Deep in Big Thing Coming, so zaznamovali generacije in pustili neizbrisen pečat na svetovni rock sceni. Golden Brown je še danes njihov največji hit, ki poslušalce očara z neobičajno ritmiko in hipnotično melodijo. Skupina se ponaša s 24 singli na lestvici Top 40 v Veliki Britaniji.

Leta 2021 so izdali album Dark Matters, ki je požel pohvale in dosegel visoko mesto na britanskih lestvicah. Album ima čustveno noto, saj gre za zadnji projekt s klaviaturistom Davom Greenfieldom, ki je umrl leta 2020. Njegov značilni zvok je pomembno oblikoval zvočno podobo skupine.

The Stranglers med koncertom v Franciji leta 1979 FOTO: Stranglers France Service/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Po smrti še enega ustanovnega člana, bobnarja Jeta Blacka leta 2022, je osrednjo vez s preteklostjo ohranil basist in pevec Jean-Jacques Burnel; ustanovni kitarist in frontman Hugh Cornwell je skupino zapustil že leta 1990. Skupaj z aktualno zasedbo nadaljuje poslanstvo skupine, ki je vedno znala združiti surovo energijo z glasbeno kompleksnostjo. Njihov slog se je dotikal punka, gothic rocka, art rocka, psihadelije in popa, a nikoli ni bil povsem predvidljiv.

Od klasične zasedbe je ostal le še basist in pevec Jean-Jacques Burnel (levo). Fotografija je iz leta 1983. FOTO: Stranglers France Service/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Zaradi temnejšega imidža in zanimanja za nadnaravno so si prislužili vzdevek Men in Black (možje v črnem), in to so tudi tematsko raziskali na konceptualnem albumu The Gospel According to the Meninblack. Pogosto so izzivali z besedili, ki so se lotevala družbenih tem in ostrih kritik, s čimer so si utrdili sloves brezkompromisne skupine. The Stranglers so nedvomno ena najizvirnejših britanskih zasedb vseh časov, ki še naprej navdušuje občinstvo po vsem svetu.