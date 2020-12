Brigita Šuler je odprla svoje srce

Z možem Maksom sta imela za letos veliko načrtov, a jima jih je prekrižal novi koronavirus. FOTO: Osebni arhiv

Najnovejša pesem priljubljeneutegne biti za marsikaterega njenega poslušalca najiskrenejša ali najbolj osebna doslej. Vsaj po naslovu sodeč, saj jo je naslovila preprosto Iz srca. Kot se v glasbi pogosto primeri, je idejo dobila ob igranju na klavir. Melodija in osnutek besedila sta prišla spontano in nastala je skladba, polna osebnih izkušenj. Avtorica je Brigita, njen mož Maks pa je poskrbel za aranžma.Koliko Brigite je v pesmi? »Navdih zanjo sem povzela iz osebnega življenja in osebne sreče. Sama sem velikokrat slišala očitek, da preveč naivno in s srcem gledam na ljudi, stvari … Čeprav sem bila tudi kdaj razočarana, ker nisem dobila nazaj tistega, kar sem pričakovala, še vedno mislim, da je to edina prava pot. Srečna sem zgolj zato, ker se zavedam, da sem, in sem za to tudi hvaležna. Menim, da bi nam bilo v življenju mnogo lepše, če bi se ravnali po sebi, poslušali svoje srčne želje in do ljudi gradili zgolj pozitivne odnose. Vse, kar šteje, so dejanja iz srca. Letošnji prazniki bodo precej drugačni, kot so sicer. Imamo več časa za razmislek, kaj je pomembno v življenju in kaj ne, ter od nas zahtevajo veliko sočutja. Zato sem se odločila oziroma me je vodilo srce, da napišem tako pesem,« pravi.Pesem ni le navdušila mnogih, ampak marsikoga tudi presenetila. Pričakovali bi namreč, da bi se Brigita v tem času in najbolj veselem mesecu v letu lotila skladbe z božično ali novoletno tematiko, kar je sicer značilno za številne glasbenike. Bo pa praznike najverjetneje preživela doma. »Zelo bi si želela kam odpotovati, a žal situacija zagotovo še ne bo dopuščala potovanj,« pravi in doda, da skok kam drugam že prav pogreša. Z možem rada potujeta, in tudi za letos sta imela polno zanimivih načrtov. Žal sta jih zaradi korone lahko uresničila le delček, a pravita, da bolje to kot nič, poleg tega sta se imela lepo. A tudi doma ne bo ravno dolgčas. Med drugim bo kljub koronavirusu preostanek decembra tudi delaven. »Sreča, da imam glasbenega mojstra in najboljšega prijatelja v isti hiši, tako da mi ni dolgčas. Maks se v prostem času ukvarja tudi z videoprodukcijo, zato imava vse potrebne razmere za ustvarjanje doma. Oba sva zelo ustvarjalna, zato nama novih projektov nikoli ne zmanjka in prosti čas z veseljem izkoristiva za glasbo. Seveda sva zelo zaposlena tudi s svojim delom, jaz s poučevanjem na glasbeni šoli, trenutno na daljavo, Maks pa s svojo programersko dejavnostjo,« še pravi Brigita, ki bo prosti čas izkoristila tudi tako, da bo okrasila dom in pripravila različne praznične dobrote. Slednjih se najbolj veseli mož, ki je velik gurman.