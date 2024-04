Brendijeva zimzelena skladba pomlajena s pomočjo umetne inteligence

»Zimzelena Povej mi, Marina v novi preobleki!« se je 1. aprila 2009 glasilo sporočilo za javnost, poslano slovenskim medijem. Skladbo, ki jo je v originalu leta 1990 posnela skupina Don Juan, zapel pa jo je Branko Jovanovič - Brendi, to je bil tudi prvi projekt založbe Mandarina, je v studiu Karma Nenada Čirjaka (Neno DJ) v Umagu na novo posnel in sproduciral Denis Poštrak, danes bolj znan kot menedžer in zastopnik številnih glasbenikov in skupin, tudi z območja nekdanje skupne Jugoslavije.

Aprila 2009 je Denis Poštrak na novo sproduciral pesem. FOTO: osebni arhiv

Spremljevalne vokale sta pred petnajstimi leti posnela Peter Januš in Jadranka Krištof, ki je ena najbolj priznanih spremljevalnih vokalistk na Hrvaškem.

»Zeleno luč za priredbo je dal avtor in originalni pevec pesmi, Brendi, ki je kasneje izjavil, da je to najbolj všečna priredba katere koli njegove pesmi ter da jo je slišal povsod, kamor je prišel. Na eni najbolj poslušanih štajerskih radijskih postaj, radiu Net FM, je skladba osvojila lovoriko druge najbolj predvajane pesmi leta 2009, prehitela jo je le Lady Gaga s Poker Face. Didžej v takrat enem najbolj priljubljenih nočnih zabavišč, mariborski Ribičiji, je večkrat dejal, da je pesem moral predvajati tudi po petkrat v eni noči, pa še so si jo obiskovalci želeli slišati, česar pri drugih pesmih ne pomni,« se rad spominja Denis Poštrak.

Že 15 let od nastanka priredbe

Letos od nastanka priredbe mineva 15 let, pa tej pesmi na številnih zabavah ljudje še vedno radi prisluhnejo. Nekaj posebnega za tiste čase je bil tudi videospot, ki je izšel nekaj mesecev pozneje istega leta. Posnel ga je Uroš Zorman, scenarij pa je bil plod Denisove domišljije.

»Vlogo Marine je odigrala kandidatka lepotnega tekmovanja Lepa soseda Mojca Mitev, ki je danes uspešna vplivnica. Vlogo njenega fanta je prevzel Tibor Golob, ki je danes vrhunski fotograf. Plesale so članice plesne šole Samba, ki jim je koreografijo sestavila večkratna svetovna prvakinja Natalija Banovič. Za make up je poskrbela danes priznana vizažistka Mojca Škof. Videospot je bil za večino sodelujočih odskočna deska za začetek uspešnih karier,« pravi Denis Poštrak, ki je kmalu zatem ustanovil koncertno-televizijski projekt Moč glasbe nas združuje, v katerem še danes sodelujejo velika imena domače in tuje glasbene scene.

Brendiju je bila priredba neznansko všeč. FOTO: mediaspeed.net

Ob petnajsti obletnici izida pesmi pa je Vinko Lukač iz podjetja Provideo že tako pomlajeno Marino še malce pomladil in ji dodal sodoben pridih s pomočjo umetne inteligence ter videospot pretvoril v tehniko HD in 4K.