Brat in sestra navdušujeta Slovence

Razposanjena glasbenika narodno-zabavne glasbe, Ben-Maj in Julia Gašparič, prihajata iz Prlekije, iz Spodnjih Ključarovcev, nedaleč od Ormoža. Ben-Maj je na harmoniko začel igrati že pri petih letih, Julia pa se je bratu pridružila pri svojih sedmih. Kot duo nastopata že četrto leto in ves ta čas veliko ustvarjata, nastopata in razveseljujeta stare in mlade poslušalce. Brat in sestra sta doslej izdala šest avtorskih skladb in osem priredb, preigravata pa tudi pesmi znanih slovenskih ansamblov.

Svojo prvo avtorsko pesem Prleški muzikant sta izdala leta 2019, leto pozneje ji je sledila avtorska pesem Hip Hop, za katero je Ben-Maj video posnel in zmontiral kar sam. Decembra 2020 sta izdala svoj prvi album z naslovom Ostanimo skupaj, na katerem so tri avtorske pesmi in pet priredb. Kot so nam povedali domači, zlasti babica Marija Gašparič, sta mlada glasbenika v tem času lepo napredovala.

Ustvarjalna sta od mladih nog. FOTO: OSTE BAKAL

»Najraje nastopata za dušo in srce poslušalcev. Oder jima ni tuj, zelo uživata na njem. Treme skoraj ne poznata več, tudi kakega tekmovanja se udeležita. Večkrat nastopata na lokalnih televizijah in z velikim veseljem pripravljata razna presenečenja ob praznovanjih. Pravita, da je za zdaj to dovolj, ne želita si še prevelikih pritiskov in pogostih večjih nastopov. Pravita, da imata za to še veliko časa, zdaj pa sta zanju najpomembnejša šola in izobraževanje na glasbenem področju. Pa tudi za svoj glas, ki se še razvija in oblikuje, morata poskrbeti, da ga ne preobremenjujeta,« pove babica Marija, ki je napisala tudi nekaj besedil za njune pesmi. Izvemo še, da Ben-Maj obiskuje Glasbeno šolo Ormož. Sprva se je štiri leta učil igrati diatonično harmoniko, naslednja štiri leta pa še klavirsko harmoniko. Oba s sestro obiskujeta akademijo za glas, kjer se učita solo petja, Julia pa igra tudi na kitaro. Ben-Maj se je dvakrat udeležil Avsenikovega tekmovanja in enkrat Slakovega, vsakič je dobil srebrno priznanje.

Poleg babice Marije jima besedila piše tudi Jelka Vrbnjak, avtorica večine njune glasbe pa je profesorica Hermina Matjašič, članica skupine Chicas. Glasbo ustvarjata pod mentorstvom Mayka Orešarja. Sicer pa mlada in nadobudna glasbenika živita na manjši kmetiji, med številnimi živalmi, ki jih obožujeta. Ben-Maja zanima tudi kmetijstvo, ki je po njegovem še kako pomembno za življenje in veliko premalo cenjeno, Julia pa ima dva ponija in obožuje jahanje, poleg tega se ukvarja še s plesom. V prihodnosti si, kot sta nam zaupala, želita veliko glasbe, sožitja med ljudmi in predvsem miru na svetu.