BQL in Polkaholik: Postavili so rekord (FOTO)

Članom skupin BQL in Polkaholiki se že od konca tedna smeji. Fantje so namreč postavili svojevrsten rekord na Prleškem sejmu, kar je oznanila kar županja občine Ljutomer Olga Karba, ki je razkrila, da takšnega obiska ne pomnijo zadnjih dvanajst let.

Brata iz dua BQL se že veselita prihajajočega konca tedna, ko se vračata domov, na Koroško.

Že po objavah Raaya, menedžerja omenjenih skupin, ki je v soboto čez dan spregovoril o rekordnem obisku tonske vaje, na kateri se je zbrala nepregledna množica, je bilo jasno, da se bo v soboto zvečer v Ljutomeru zgodilo nekaj velikega. Prleški sejem je sicer tradicionalna prireditev občine Ljutomer, na njej vsako leto nastopijo številni glasbeniki. Letos so veliki finale zaupali trenutno najbolj vročima skupinama pri nas – BQL s spremljevalno skupino Budale in Polkaholikom. Nepregledna množica je presenetila in navdušila ne le organizatorja, ampak tudi fante.

»Prekrasna organizacija in prekrasna ekipa. Se vidi, da so ljudje s srcem na pravem mestu, in to se čuti tudi v očeh ljudi, ki so prišli na Prleški sejem. Naši Polkaholiki in BQL so izjemno hvaležni za tako izkušnjo. Že posnetki s tonske vaje so bili videti kot koncert. V šali sem objavil, da je to rekordno obiskana tonska vaja vseh časov, in že to je bil znak, da se bo ta dan v Ljutomeru zgodilo nekaj čarobnega. Vesel sem, da smo prispevali h krasni in uspešni prireditvi in da so v soboto v Ljutomeru vsa srca dihala kot eno,« je vtise strnil Raay, ki z občino Ljutomer in Prleškim sejmom ni sodeloval prvič. Nad rekordnim obiskom so navdušeni tudi Polkaholiki.

Županja Olga Karba je priznala, da takšnega obiska na sejmu ne pomnijo zadnjih dvanajst let.

»Kadar padajo rekordi, so to najslajše novice. Tukaj pa je bilo tudi nekaj v zraku, saj so ljudje peli vse od prve pesmi naših kolegov BQL do zaključka pozno v noč, ko smo zaigrali zadnjo pesem,« pravijo fantje. Navdušena sta bila tudi brata iz dua BQL. Še pred dobrim tednom sta napolnila trg v Kranju, nato v Ljutomeru, najlepše pa šele prihaja. »Dolgo sva čakala, da prideva spet domov. In ta vikend, v soboto, naju čaka največji KKŠ Summerfest. Klub koroških študentov znova pripravlja velik dogodek in poleg naju in najinih Budal bodo z nami tudi Luka Basi, Polkaholiki, dan prej pa Joker Out, Jan Plestenjak in Alya. Čas je, da zatresemo še Koroško,« pravita brata Piletič.