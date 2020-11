Boter 3 zaživel na novo

REUTERS PICTURES Francis Ford Coppola je 30 let po premieri zmontiral svojo pravo vizijo filma. FOTO: Grigoris Siamidis/Reuters

IMAGE CAPITAL PICTURES / FILM STILLS / PROFIMEDIA Boter iz leta 1972 velja za najboljši gangsterski film vseh časov.

Drugačen tudi naslov

28

nominacij za oskarja je požela trilogija, domov pa odnesla devet kipcev.

Decembra na plačljivi platformi

Zvezda je Al Pacino

Za tiste, ki ste pozabili. Tretje nadaljevanje družinske sage o mafijskem klanu Corleone sledi ostarelemu Michaelu Corleonu v podobi Ala Pacina, ki se poskuša otresti družinskega kriminalnega posla in zapluti v zakonite vode. A preteklosti je pogosto težko ubežati.

Trilogija o mafijski družini Corleone je vsekakor eden najbolj bleščečih diamantov filmske ustvarjalnosti. Prvi iz serije, Boter iz leta 1972, v očeh mnogih velja za najboljši gangsterski film vseh časov, njegovo nadaljevanje dve leti pozneje pa za povsem verjetno najboljše filmsko nadaljevanje v zgodovini, za okus nekaterih celo izjemnejše od originalne zgodbe.Zaradi česar je bil sklepni del, ki je v kinematografe prišel šele 16 let pozneje, precejšnje razočaranje. Še vedno sicer izvrsten, ne nazadnje si ni neutemeljeno prislužil sedmih oskarjevskih nominacij, a vendar so ga tako gledalci kot kritiki sprejeli precej mlačno. Pa tudi kipca ni domov odnesel nobenega, medtem ko je bil prvi del ovenčan s tremi, nadaljevanje pa s kar šestimi.A očitno niso bili le filmoljubci tisti, ki so od Botra 3 pričakovali več, tudi režiser trilogijes končnim izdelkom ni bil povsem zadovoljen. Tako je zdaj, ob prihajajoči 30. obletnici premiere, sklenil svetu dati različico, kakršno si je zamišljal že od začetka.Film je sicer posnel že pred tremi desetletji, a mu je z zgolj novo montažo vdihnil novo življenje. Minulega pol leta je Coppola pregledoval sličico za sličico, z izboljšano tehnologijo odpravljal nepravilnosti in praske, premešal vrstni red nekaterih prizorov, izboljšal in na novo zmešal zvok, filmu pa je dal tudi nov začetek in konec.»Bdel je nad vsakim korakom. Želel je zagotoviti brezhibno podobo in zven ter tudi doseči svoje osebne standarde,« je dejaliz studia Paramount. Izboljšani različici, ki naposled zrcali režiserjevo vizijo, pa je nadel tudi nov naslov, takšnega, kakršnega sta si z, avtorjem knjige, zamislila že pred desetletji. Boter Maria Puza, Koda: Smrt Michaela Corleoneja (Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone). »Videli boste film z drugačnim začetkom in koncem, premešal sem tudi nekatere prizore.Film je, tako menim, dobil novo življenje. Takšno, kot sva si ga z Mariem zamislila že na začetku ter je zame ustreznejši zaključek Botra in Botra 2,« je 81-letni filmar zadovoljen s končnim izdelkom, ki ga je zasebno že pokazal glavni igralcem –​inNiso bili le gledalci in filmski kritiki tisti, ki jih tretji del Botra ni zadovoljil. Tudi Diane Keaton, čeprav velja njena vloga bivše žene Michaela Corelona za enega vrhuncev njene kariere, je končni izdelek leta 1990 pustil prazno in nepotešeno. »Ne vem, zakaj ni pritegnil ljudi in ga niso cenili, a tudi jaz sem bila med njimi,« je priznala hollywoodska veteranka, ki tudi od predelane različice ni pričakovala pretirano veliko. A na koncu ostala odprtih ust. »To je bil eden najboljši trenutkov v mojem življenju.Film in celotno zgodbo sem zagledala v povsem drugačni luči. Ko je prvič prišel v kino, me ni navdušil, tudi kritike niso bile najboljše. Zdaj pa je Francis zgolj predelal začetek in konec ... Delovalo je!« Prepričana pa je tudi, da bodo tudi drugi spremenili mnenje, ko bodo videli različico, kot si jo je zamišljal in želel režiser že vse od začetka.»Upam le, da bodo dobili možnost, da si ga ogledajo v kinu. Le tako te film namreč lahko resnično sezuje. Vsak, ne le ta.« Premiera v kinih je bila v Ameriki načrtovana za ta petek, a bo zaradi pandemije morala počakati. Bo pa film nekoliko drugačno premiero doživel 8. decembra, ko bo dosegljiv na plačljivi platformi in na blu-rayu.