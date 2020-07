Boštjan Lenič z novo skladbo vabi na plesišče

Če smo menili, da je naš večni romantik in pevec še kako resnično opevanih zgodb zaključil z zadnjo hitro skladbo Daj roke v zrak, smo se motili. Tudi tokrat jezdružil moči s, sicer članom Deja Vu banda, in po zadnji skladbi se zdaj lahko pohvalita s še eno novo v slogu rokenrola z naslovom Draga suči.Tokrat je pevec Boštjan sam napisal besedilo, melodija pa je delo Tomija Valenka. Boštjan pravi, da je skladba kot nalašč za razvedrilo in žure, ki jih trenutno mladi tako pri nas kot drugod zelo pogrešajo. A prišel bo čas, ko bo druženje spet dovoljeno, sploh pa epidemija ni ovira za to, da glasbeniki ne bi izražali svojih čustev.Še manj bodo epidemiji dovolili, pravi Boštjan, da bi strla glasbenike. Tudi za to je Boštjan ta čas izkoristil in posnel novo skladbo, ki bo na plesišče zvabila mlade in manj mlade. Že kmalu pa se lahko, pravi pevec, nadejamo še kakšnega novega glasbenega presenečenja.