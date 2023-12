Boste za silvestrovo doma? Družbo vam lahko dela 280 glasbenikov

Že štiri ure pred začetkom snemanja so se na velikem in enem manjšem odru sredi mariborske dvorane Tabor začele tako imenovane tonske vaje glasbenikov, v družbi katerih boste lahko uživali vsi, ki boste najdaljšo noč preživeli doma. Letošnja tradicionalna osrednja silvestrska oddaja Srečno 2024 se bo začela ob 21. uri in trajala vse do pol enih na prvi novoletni dan.

Lani so jo posneli v planinskih kočah, letos pa so se vrnili v dvorano Tabor, ki je bila razprodana v hipu. To je dokaz, da ljudje tovrstne dogodke še kako radi spremljajo v živo in so jih, zlasti v času covida, močno pogrešali.

Čuki so pesem Cel svet imaš na dlani zapeli s pevskim zborom škofijske gimnazije. FOTO: Mojca Marot

Na oder je stopilo več kot 280 priljubljenih glasbenikov, prireditev pa so povezovali znani obrazi, voditeljice in voditelji tako informativnega, kot športnega in drugih programov Televizije Slovenija. Z Blažem Švabom in Melani Mekicar na čelu, ki se z oddajo V petek zvečer skupaj z Diamanti zaenkrat poslavljata s televizijskih zaslonov.

Scenarista oddaje Srečno 2024 in dvojec, ki je skrbel tudi za vse scenarije V petek zvečer, Jure Karas in Blaž Švab. FOTO: Mojca Marot

Številni nastopajoči

Sicer pa nam bodo zadnje ure in minute letošnjega leta popestrili Manica Janežič Ambrožič, Jasmina Jamnik in Saša Krajnc, znani obrazi informativnega programa, pa športni dvojec Saša Jerković in Urban Laurenčič, Andrej Hofer, sicer tudi urednik oddaje Srečno 2024, pa Andrej Geržina, Karin Sabadin, Boštjan Romih, Ana Tavčar in Mojca Mavec.

Legendarni Alfi Nipič s Silvestrskim poljubom FOTO: Mojca Marot

Poleg izvrstnih Diamantov, ki so skrbeli tudi za vse glasbene spremljave v oddaji V petek zvečer, so za najboljšo glasbeno zabavo ob zaključku leta skrbeli še Modrijani, Silvo Pliberšek, Ansambel Saša Avsenika, Alfi Nipič in njegovi muzikanti, Čuki, Dejan Vunjak, Gregor Ravnik, Žiga Rustja, Igor in Zlati zvoki z Andrejem Bergantom, Domen Kumer, Špela Grošelj, Žan Serčič, Jan Plestenjak, Chicas, Flirrt, Nina Pušlar, Fehtarji, Vzrock in Ivan Hudnik, Vili Resnik, Miran Rudan, Vivere, Kvatropirci, Maraaya, Hajdi, Luka Basi, Polkaholiki, Mladi Dolenjci, BQL, Štirje kovači, Klateži, Čudežna polja, Gadi in Poskočni, Raubarji, Obvezna smer, Gu-Gu, Uroš in Tjaša, Samo Kališnik in Luka Sešek ter ansambel Stil.

Urednik razvedrilnega programa Vanja Vardjan, generalni direktor RTV Zvezdan Martič ter organizator prireditve Gvido Polanc FOTO: Mojca Marot

Pod scenarij oddaje so se podpisali Jure Karas, Blaž Švab in Martin Juhart, vse pa je posneto pod režijsko taktirko Marjana Kučeja. Lahko vam zaupamo, da je bilo nepozabno, kaj vse se je dogajalo v zaodrju, pa vam bomo po delčkih razkrivali vse do konca leta.

Dvorano Tabor je na noge dvignil tudi popularni Žan Serčič. FOTO: Mojca Marot