Borisu Cavazzi zahvalna listina Gledališča Koper (FOTO)

Gledališče Koper letos praznuje četrt stoletja delovanja, ki je odločilno prispevalo k razvoju kulturnega prizorišča na Primorskem in širše. Ob tej priložnosti je gledališče v sodelovanju z Radiem Koper, Obalo Plus, Primorskimi novicami in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper priredilo niz osmih pogovornih večerov z naslovom Četrt stoletja.

V ciklu so se premišljevalno ozrli na družbene, kulturne in politične spremembe, ki so zaznamovale prvo četrtino 21. stoletja, različni sogovorniki, od kulturnih in medijskih predstavnikov do znanstvenikov in mislecev. Program so zasnovali kot prostor za dialog o temeljnih premikih našega časa, obenem pa ponudili priložnost za refleksijo o prihodnosti in vlogi kulture v njej.

Ugledni gosti

O prihodnosti in novih tehnologijah ter vplivu umetne inteligence in biokemije na družbo prihodnosti se je na zadnjem pogovornem večeru z uglednimi gosti – nekdanjo obrambno ministrico in redno profesorico obramboslovja na FDV v Ljubljani dr. Ljubico Jelušič, jezikoslovcem in literarnim zgodovinarjem, izrednim profesorjem, raziskovalcem pri pripravi Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja in podpredsednikom Znanstvenega sveta ZRC SAZU dr. Kozmo Ahačičem ter antropologom, izrednim profesorjem na FF v Ljubljani in raziskovalcem na ZRC SAZU dr. Danom Podjedom – pogovarjal urednik portala Obala Plus Tomaž Perovič.

Zadnjega iz niza pogovornih večerov je zaokrožila podelitev jubilejnih zahvalnih listin, ki jih je direktorica gledališča Katja Pegan podelila nekaterim najzaslužnejšim članom oziroma sodelavcem gledališča v zadnjih 25 letih. Zahvalo so prejeli dramski igralec Boris Cavazza, odrski mojster Franc Kramperšek in oblikovalka vidnih sporočil Darja Vuga.

Podelili so jih več

Boris Cavazza (nagrado je prevzel njegov sin Sebastian Cavazza) jo je prejel za vzpostavitev profesionalnih temeljev Gledališča Koper, ki so jih zavezali k ustvarjalnosti, odličnosti, samozavesti in jim omogočili prepoznavnost v slovenskem gledališkem prostoru, Franc Kramperšek za znanje in mojstrstvo pri izdelavi scenografij Gledališča Koper, v katerem je s svojimi bogatimi izkušnjami pogosto nadgradil scenografske zamisli, Darja Vuga (nagrado je prevzela Katja Pegan) pa za vzpostavitev vizualne podobe Gledališča Koper, ki s prepoznavnim znakom in drugimi vizualijami ostaja v očeh javnosti trdno zasidrana že 25 let.

Med gosti je bil tudi dr. Kozma Ahačič, jezikoslovec in literarni zgodovinar. FOTO: MEDIASPEED.NET

Z nekdanjo ministrico dr. Ljubico Jelušič se je pogovarjal Tomaž Perovič, nekdanji televizijec, danes pa urednik primorskega brezplačnika Obala plus. FOTO: MEDIASPEED.NET

Antropologa Dana Podjeda je vedno užitek poslušati. FOTO: MEDIASPEED.NET

Četrt stoletja kulturne institucije, katere nepogrešljiv del je tudi sama, je pomagala zaznamovati igralka Anja Drnovšek, ki se je mnogi spomnite tudi iz priljubljenih TV-serij. FOTO: MEDIASPEED.NET