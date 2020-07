Bordo za vse, ki so si upali stopiti iz cone udobja

Pesem, posvečena vsem, ki so ohranili pokončno držo

Potujoči stol

Videospot se je Tomaž odločil narediti kar sam. Uporabil je svoj stol iz prostora in mu dal osebnost. Pravi, da bi lahko zgodbo potujočega stola snemal po vsej Sloveniji, a se je tokrat odločil za domači kraj, kjer je odraščal, kjer živi.

Prvenecz naslovom Medzvezdje je bil eden najboljših in najbolj izstopajočih slovenskih albumov leta 2018. Zdaj, v tem postkoronskem času, se Tomaž Štular spet predstavlja. Tokrat prvič v angleščini.»Prva pesem v angleškem jeziku, imenuje se Ghosts, odkar ustvarjam pod imenom, ni bila narejena za preboj na tuji trg, ampak zato, ker sem si želel znova zapeti v angleščini. Nekaj je narekovala pesem sama, velik del pa svetovna kriza covida-19. Moje mesto Kranj je tako postalo mesto duhov, enako kot Pariz, London ali Ljubljana. Med ustvarjanjem sem želel pesmi dodati še podton, ki pa govori o malem človeku in njegovih pravicah, svoboščini, nadzoru, manipulaciji države proti ljudstvu. Ravno zadnji dogodki od žvižgača, javne ulične usmrtitve sredi belega dne, borcev za naravo, pravice itd., so naredili to pesem veliko več kot pandemijsko obarvano, ampak brezčasno oziroma lepo opisuje trenutno situacijo novodobne družbe in elite,« pravi Štular oz. Bordo.Dodaja, da jo posveča vsem posameznikom, ki so si upali stopiti iz cone udobja in na glas povedati, kar nam gre trenutno narobe. Od Balkan River Defence, žvižgačev do vsakega, ki je ohranil pokončno držo in svoj jaz.