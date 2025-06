Bombastični začetek Festivala Lent (FOTO)

Slednji še vedno velja za enega največjih festivalov daleč naokoli. »Okoli 280 dogodkov na 28 prizoriščih. Poleg največjih koncertov na Glavnem odru in Jurčkovem - Večerovem odru moramo posebej omeniti Art kamp, Folkart, Ano Desetnico, JazzLent, StandUpLent ter bogate ulične nastope in otroške programe, pa afterje v Minoritih, ki so nekaj posebnega,« je uvodne misli strnil Vladimir Rukavina - Gogo, direktor Festivala Lent. Štajerska prestolnica je udarno zakorakala v poletje z velikim koncertom domačina Luke Šulića s simfoniki SNG Maribor. Za umetnost na glavnem odru je poskrbela Josipa Lisac, Vlado Novak pa je s svojo monodramo Kralj ulice spet navdušil.

»Ne smemo pozabiti Folkarta, ki se začne danes in traja vse do konca festivala. Prihajajo folkloristi z vseh koncev sveta. ZDA, Paragvaj, Singapur, Romunija, Finska, Hrvaška in seveda domačini,« smo še izvedeli. Del Festivala Lent je tudi nekoč zelo priljubljen in tradicionalen koncert Piše se leto. Letošnji nosilci bodo Teška industrija iz BiH, iz nekdanjih skupnih prostorov pa prihaja še Parni valjak. Sicer bo na Lentu veliko starih znancev, od Vlada Kreslina z Big Bandom iz Šentjurja, Tomaža Domiclja, Tadeja Toša in tudi Johna Denhofa, nekdanjega direktorja OTP banke, ki bo že tradicionalno nastopil na Standup odru v Vetrinjskem dvoru. Od mladih upov slovenske glasbe na Lent prihajajo Vazz, Astrid & The Scandals, Masharik, Žan Videc, Koala Voice in mnogi drugi.

Vladimir Rukavina - Gogo v družbi Kombinatk, ki so s partizanskimi koračnicami zbudile zaspano nedeljo. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

András Hámori, novi predsednik uprave OTP banke, v družbi predhodnika Johna Denhofa, Saše Arsenoviča, župana Maribora, Davida Kastelica, predsednika uprave Graweja, Uroša Mlakarja, lastnika Tete Fride, in njihovih žena FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Raper Dalaj Eegol (nekoč Ali En) in vsestranski producent Marko Brumen FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Jaša Janull je s svojo ulično predstavo Variete Balkan pritegnil širše množice. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI