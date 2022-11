Bolezen ji ni vzela poguma: kljub multipli sklerozi snema naprej

Pred dobrim letom jo je doletela huda diagnoza: zbolela je za multiplo sklerozo, življenje se ji je obrnilo na glavo. A le za kratek čas, zagotavlja Christina Applegate, odločena, da bo zagrabila bika za roge in da ji bolezen ne bo krojila življenja.

Veliko podpore

Kljub pričakovanjem ji je uspelo posneti še eno, tretjo, in sicer zadnjo sezono Netflixove uspešnice Dead to Me, ki prihaja na pretočno platformo čez dober teden, v družbi soigralcev Linde Cardellini, s katero sta prijateljici tudi v zasebnem življenju, in Jamesa Marsdena pa se je, kot vedno, počutila odlično.

Z Lindo Cardellini sta prijateljici tudi v zasebnem življenju. FOTO: Imdb

»Christina se pogumno spopade z vsakim izzivom v življenju,« je občudujoče nedavno povedal Marsden. »Prav nič je ne ustavi, vedno najde rešitev za vse. V velik navdih je vsem okoli sebe!« Te dni se pripravlja na številne promocijske dogodke ob premieri nove sezone, ki bodo obenem Christinini prvi javni nastopi od diagnoze. Oboževalcem je prek twitterja sporočila, da si mora po novem pri hoji pomagati s palico, ta pa bo, v skladu z njenimi razkošnimi oblekami, vselej modna, je zatrdila.

Z multiplo sklerozo se spopada tudi Selma Blair.

Obenem se je 50-letnica vsem zahvalila za izjemno podporo v minulem letu, najbolj pa je seveda hvaležna možu Martynu LeNoblu in hčerki Sadie, ki ji z neomajno ljubeznijo stojita ob strani v vsakem trenutku, in pa številnim obolelim, ki ji lajšajo vsakdanjik z dragocenimi nasveti.

Multipla skleroza je kronična avtoimunska bolezen, ki prizadene osrednje živčevje. Bolnikom so na voljo zdravila za upočasnitev bolezni in lajšanje težav, bolezen pa pogosto povzroča postopno invalidnost in vse bolj otežuje gibanje. Spomnimo, pred leti se je o strašljivi diagnozi javnosti izpovedala tudi Selma Blair; igralka se pogumno spopada z boleznijo in z javnimi nastopi ozavešča o njej, nedavno se je celo udeležila tekmovanja Zvezde plešejo, a se je v petem tednu priljubljenega šova zaradi poslabšanja simptomov in po nasvetu zdravnikov poslovila od oddaje.

2017. je posnela zadnji film.

Christina, ki je najprej zaslovela na malih zaslonih kot najstnica Kelly v nanizanki Družina za umret, ki je dosegala uspehe in osvajala nagrade kar enajst sezon, se je pozneje uveljavila tudi kot gledališka in filmska igralka. Kot rečeno, je nazadnje nastopala v Netflixovi seriji, njen zadnji filmski projekt pa sega v leto 2017, Poredne mame 2: Božič.