Boji se novih filmov o peščenem planetu

Znanstvenofantastični spektakel Dune: Peščeni planet, 2. del je trenutno najuspešnejši film letošnjega leta, saj je samo v prvem vikendu predvajanja v blagajne prinesel 169 milijonov evrov, od prvomarčevske premiere pa že skoraj 540 milijonov evrov (pri čemer zadnji konec tedna še ni upoštevan). Film, posnet po literarni predlogi Franka Herberta, je bil tudi med filmskimi kritiki pozdravljen kot prava mojstrovina.

Film nadaljuje zgodbo, ki jo je režiser Denis Villeneuve uspešno začel v filmu Dune: Peščeni planet iz leta 2021. Zaradi obsežnosti Herbertovega romana se je odločil, da bo iz prve knjige naredil dva filma. V nadaljevanju tako spremljamo zgodbo mladega Paula Atreidesa in njegove matere lady Jessice, ki ju odlično igrata Timothée Chalamet in Rebecca Ferguson, na peščenem planetu Arrakis, potem ko je njegova družina žrtev globoke zarote rivalske plemiške družine Harkonnen in galaktičnega cesarja Shaddama IV.

A medtem ko je v celotni knjižni seriji šest knjig, bi Villeneuve rad posnel le še en film, ki naj bi se enostavno imenoval Dune 3, čeprav bo narejen po drugi knjigi z naslovom Mesija s peščenega planeta (Dune Messiah). »Iskreno priznam, da se bojim ostalih knjig, saj postanejo presneto ezoterične in težje za ekranizacijo. Bomo videli, ali bom po tretjem filmu imel še dovolj energije za snemanje dodatnih iz serije Dune,« je dejal kanadski režiser, ki je v preteklosti že navdušil s kompleksnimi filmi, kot so Ugrabljeni, Sicario, Prihod in Iztrebljevalec 2049.

Denis Villeneuve je za priprave in snemanje obeh filmov o peščenem planetu aktivno porabil šest let, čeprav je o tem, da bi zgodbo prenesel na filmsko platno, sanjal že veliko dlje. A vse se je krasno izteklo: s koscenaristom Jonom Spaihtsom sta spisala odličen scenarij, zbral je izjemno igralsko ekipo, v kateri so poleg Chalameta in Fergusonove še Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Jason Momoa, Javier Bardem in David Dastmalchian – v drugem delu so se jim pridružili še Austin Butler, Florence Pugh, Lea Seydoux in Christopher Walken –, za kinematografa je dobil Greiga Fraserja, glasbo pa je spisal legendarni hollywoodski skladatelj Hans Zimmerman.

Prvi film je prejel vrsto nagrad, med njimi šest oskarjev, bil pa je tudi finančna uspešnica, tako da se je Villeneuve lahko lotil snemanja drugega dela. In čeprav je zgodbo iz Herbertovega romana nekoliko priredil, se filmski kritiki in gledalci strinjajo, da gre za fantastično priredbo. In ker gre tudi drugemu delu več kot odlično, snemanje tretjega verjetno ni vprašljivo, saj bi Villeneuve tako sklenil zgodbo o Paulu Atreidesu, ki jo dokonča druga knjiga iz literarne serije.

A verjetno bo treba na to še malo počakati, saj bi si Villeneuve rad vzel nekaj časa še za druge projekte, med katerimi sta menda film o Kleopatri in priredba znanstvenofantastičnega romana Arthurja C. Clarka Srečanje z Ramo. Čeprav je nedavno izjavil, da je scenarij za tretji film iz serije Dune tako rekoč dokončan, je tudi dejal, da bi rad počakal nekaj let, da se glavni igralec Timothée Chalamet malce postara, saj se drugi roman Mesija s peščenega planeta dogaja 12 let po dogodkih iz prve knjige.