Boj za novega Bonda se lahko začne

Stavnice so se odprle. Čeprav najnovejši del iz franšize o Jamesu Bondu šele prihaja na velika platna, je producentkaže potrdila, da je bilo zdaj vsekakor in nepreklicno zadnjič, da si je smoking slovitega tajnega agenta 007 nadel. S tem pa odprla vprašanje, kdo bo po 14 letih in petih filmih iz bondiade za pasom nasledil Craiga.Med potencialnimi imeni, ki bi si znali priboriti licenco za ubijanje, se je po tihem že omenjaloin, nekateri vneto navijajo za prvega temnopoltega Bonda v vsekakor zapeljivi podobi, najbolj nedavno pa se je najvišje po lestvici izbrancev, ki bi znali stopiti v kožo enega najslavnejših filmskih likov, zavihtel postavni. Ki bi možnost, da postane del bondiade, zagrabil z obema rokama.»Za zdaj je še vse v zraku. A če bosta producenta Barbara Broccoli inza, ne bi okleval niti za trenutek. Prerad bi igral Bonda, to bi bilo noro vznemirljivo,« je dejal zvezdnik, ki se je prvič potegoval za isto vlogo že pred 14 leti, a izgubil proti Craigu. Deloma, ker je bil z 22 leti za šarmatnega zapeljivca, ki rešuje svet, morda še premlad, predvsem pa, ker tedaj še ni dobro razumel pomembnosti zdrave prehrane in redne telesne vadbe ter se je režiserjuza vlogo tajnega vohuna zdel nekoliko preveč zalit.Na izklesanem telesu temnolasega igralca, za katerim so ženske začele vzdihovati pred sedmimi leti, ko si je nadel oprijeti kostum Supermana, ni danes niti grama maščobe. Zgolj vitke, nadvse mikavno poudarjene mišice. Za te se Henry lahko vsaj delno zahvali neuspešni avdiciji za Jamesa Bonda, ko ga je režiser kar nekoliko oštel zaradi nekaj kilogramov preveč. »Priznam, na avdicijo bi se lahko nekoliko boljše pripravil. Ne bom pozabil, da mi je režiser, Martin, dejal, da sem videti nekoliko debelušno. Tedaj še nisem znal paziti na prehrano in trenirati. Sem pa neznansko vesel, da mi je to rekel in bil iskren, saj mi je to pomagalo, da se izboljšam.« Čeprav, roko na srce, je bil verjetno nekoliko zalit zgolj za hollywoodske standarde.Če se bodo uresničile Cavillove bondovske sanje, se gotovo ne bo počutil kot riba na suhem, saj ima igralec za sabo že nekaj (super)junaških in vohunskih vlog. Ne le, da se je že trikrat prelevil v Supermana, igral je tudi v visokooktanski akciji Misija nemogoče: Izpad ter vohunskem hitu Možje iz agencije U.N.C.L.E.