Bodo podrli rekord? Videospot za skladbo Na pumpo ima že ogromno ogledov (VIDEO)

Skupina Čuki in fantje iz ansambla Stil so pred mesecem dni v svet poslali skladbo Na pumpo, za katero so besedilo napisali Jasna Kuljaj, Jože Potrebuješ in njegova hčerka Petra. Pesem, ki je izšla kot prva v letu 2024 in je že več kot tri tedne na prvem mestu youtubove lestvice najbolj poslušanih pesmi v Sloveniji, ima že več kot 600 tisoč ogledov, glasbeniki pa ne morejo skriti navdušenja, saj očitno podirajo nov rekord.

Kaj je vzrok za tako velik uspeh? Ali je to navihana melodija, ki sta jo spesnila Jože in Petra Potrebuješ, ali je to besedilo, pri katerem jima je pomagala Kuljajeva? Morda pa ima zasluge tudi zabaven videospot, v katerem so nastopili številni znani Slovenci, ki so vsak na svoj način pripomogli k temu, da se vesela družba na koncu vedno preseli kar na pumpo.

»Fantje po 15 letih delovanja polni energije mladino 'napumpajo' z energijo in dobro glasbo, da pumpa komaj dohaja. Pravijo, da se po jutru dan pozna, in sodeč po prvi pesmi v letu 2024 bo to leto v znamenju veselega pumpanja, norih zabav, Čukov in stilovcev,« pravi Jože o zabavnem sodelovanju s stilovci.