Boben zlobne opice nikoli ne utihne (VIDEO)

Konec minulega tedna je v kinematografe prišla zgodba o bratih dvojčkih, ki na podstrešju odkrijeta staro očetovo igračo opico, nakar se začne niz grozljivih smrti.

Opica je najnovejša žanrska izkušnja pisca in režiserja Osgooda Perkinsa, ki je nazadnje zaslovel z uspešnim filmom Zbiralec duš (Longlegs) iz leta 2024, a je že leta poznan kot edinstven, brezkompromisen in svojevrsten stilist v žanru grozljivk. Perkins slika prizore groze, polne strašnih krajev in strašljivih likov, ki se zdijo kot nekakšne kolektivne halucinacije, ki jih doživljajo gledalci.

20. FEBRUARJA je film prišel na sporede kinematografov.

Film temelji na istoimenski kratki zgodbi mojstra grozljivk Stephena Kinga iz leta 1980. Govori o Halu/Billu Shelburnu (Theo James), ki ga ustrahuje opica, ki udarja po cimbalah, in po vsakomur, ki jo poseduje. Hal jo je našel med očetovo šaro v skladiščni omari, kmalu po odkritju pa je zaradi tragičnih nesreč začel izgubljati bližnje. Ker je prepričan, da je opica povezana s katastrofami, jo vrže v suh vodnjak, vendar se desetletja pozneje nekako ponovno pojavi, da bi Hala spet strašila. Da bi prekinil prekletstvo, Hal združi moči s svojim sinom in se je poskuša enkrat za vselej znebiti.

Prinaša nesrečo

Priredba, pri kateri je Perkins ubral nov pristop, je sicer ohranila splošne poteze Kingove kratke zgodbe z dodanimi podrobnostmi. Najpomembnejša sprememba je, da je Hal postal eden od dvojčkov, drugemu je ime Bill; Perkins je želel, da bi bila v središču filma bratska dinamika, saj je tako odraščal. »Na začetku vedno skušamo ugotoviti, kaj je mitologija ali kaj je pošast in zakaj ali kako deluje, to pa je zapleteno, saj gre za inertni lik,« pravi Perkins. »Ni kot Chucky, Gremlini ali M3gan. Nekako igra na svoj boben in ljudje okoli njega umirajo, zato sem moral ugotoviti, kaj se mi zdi smiselno. V filmih, ki jih snemam, si namreč vedno prizadevam, da bi izhajal iz sebe.« Dinamika Billa in Hala ter njuna skupna zgodovina in sprava so bile za režiserja kot biografski vložek.

Kaj je opica? To je težko vprašanje. To ni igrača, nikoli ji ne rečemo igrača. Vendar se v njej skriva ogromno stvari. Po eni strani je brezčutna trgovka s smrtjo, za katero se zdi, da pri izbiri žrtev deluje kot zbiralec žogic za bingo. Ko gledalci prvič vidimo opico, je to tudi edini trenutek, ko vidimo očeta Shelburna, ki ga igra Adam Scott, ko jo ta obupano poskuša zastaviti lastniku starinarnice. Scott je oblečen v pilotsko uniformo in je okrvavljen. Lastniku trgovine pove, da opica ni njegova, ampak jo je dobil za svoja sinova in da je naredil napako, da jo je kupil, zdaj pa se je mora čim prej znebiti, ker ima očitno moč, da prinese veliko nesrečo ...

V glavnih vlogah igrajo Theo James, Elijah Wood, Osgood Perkins, Tatiana Maslany, Laura Mennell, Sarah Levy, Christian Convery, Rohan Campbell, Colin O'Brien, Corin Clark, Danica Dreyer, Kingston Chan, Zia Newton in Dianne Greenwood.