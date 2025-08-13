Bob Dylan med turnejo skočil še v studio

David Bourgeois, šef snemalnega studia White Lake, ki deluje v mestu Albany (ameriška zvezna država New York), je objavil sporočilo, v katerem je zapisal, da se je v njihovem studiu oglasil Bob Dylan z ekipo glasbenikov. »Želimo si, da se vsi umetniki in gostje počutijo sproščeno in kot doma,« je zapisal Bourgeois.

»V preteklih letih smo imeli privilegij sodelovati z mnogimi izjemnimi talenti, vendar je bil ta obisk resnično poseben. Neizmerno sem ponosen na našo ekipo.«

Dylan leta 1966 v Parizu FOTO: Stringer/AFP

Bob Dylan, 84-letni Nobelov nagrajenec za literaturo in glasbenik, ki na svetovni sceni vztraja že več kot 60 let, z 92-letnim Williejem Nelsonom trenutno nastopa na turneji Outlaw Music Festival Tour. Začela sta jo maja letos in se v divjem tempu klatita po ZDA. »Starost je le številka,« je na začetku letošnjega popotovanja zapisala revija Variety. In dodala: »Dokler ne postane vse.«

Turneja bo trajala do septembra, pred koncertom v amfiteatru Darien Lake v Buffalu pa je Dylan za dva dneva zavil v snemalni studio White Lake. Ni znano, kaj je v njem ustvaril.

Dolga desetletja ustvarjanja

Prvi album je posnel leta 1962, zadnjega, Shadow Kingdom (Senčno kraljestvo), pa leta 2023. Skupaj je ustvaril 40 studijskih albumov. Ko je treba prešteti albume, posnete v živo – uradne in tiste, ki so bili posneti brez Dylanovega dovoljenja –, se statistika znajde v težavah, ker podatki niso popolni. Tudi pri preštevanju njegovih turnej se lahko pojavijo težave, ker se med seboj prekrivajo. Svetovno turnejo Rough And Rowdy Ways (Grobe in divje poti) je začel leta 2021, pred tedni pa je napovedal, da jo bo to jesen nadaljeval na Irskem in Škotskem. Turneja Rough And Rowdy Ways predstavlja pesmi z Dylanovega predzadnjega albuma.

Prvi album je posnel leta 1962, zadnjega, Shadow Kingdom, pa leta 2023. FOTO: Robert Galbraith/Reuters

Od leta 1957, ko se je prvič pojavil pred občinstvom, je Bob Dylan nastopil več kot 4000-krat. Tisti, ki ga spremljajo od 60. let prejšnjega stoletja, ko je bil v Minnesoti rojeni glasbenik (judovskih korenin) eden pomembnejših glasnikov mirovnega gibanja, pa že mesece in mesece čakajo, ali se bo Nobelov lavreat oglasil tudi s kakšno besedo, ki bi tematizirala dogajanje v Gazi. Zdi se, da bo zamudil priložnost, da bi se potegoval tudi za Nobelovo nagrado za mir.

Hkrati pa je v preteklih desetletjih napisal kar precej skladb, ki so jim pripisovali, da z njimi podpira Izrael. Razprava, ali je s pesmijo Neighborhood Bully, posneto leta 1983, stopil na izraelsko stran, še ni končana. Sam je trdil, da se z njo ni politično opredelil. Posneta je bila nekaj mesecev po pokolu v Sabri in Šatili, pri katerem so sodelovale tudi izraelske sile.