Bo San Marino na Evrovizijo poslal Slovence?

Skupino Booom! bi morali poznati vsaj po nastopih v šovih Slovenija ima talent in Znan obraz ima svoj glas ter skladbah, kot so Briga me, Bonita, Julija, Dvignem te in Spomin. V zadnjih letih so Patrik Mrak, Luka Cvetičanin in Matevž Derenda, ki so avtorji vseh besedil in glasbe, kot producent pa z njimi sodeluje prekaljeni Matej Pečaver, izpilili svoj zvok in postavili spremljevalni bend, v katerem igrajo nekdanji člani skupin Joker Out, Fat Butlers in Žavbi brothers.

Bodo San Marino na Evroviziji predstavljali Slovenci? FOTO: ARHIV SKUPINE

Slovenska zasedba pa je na svoji glasbeni poti naredila še en velik korak, in sicer so se fantje med več kot 750 kandidati prebili v finale tekmovanja Una voce per San Marino (Glas za San Marino), kjer se bodo z zvezdniki, kot so Loredana Berte, Marcella Bella, Wlady, Corona in Ice MC, pomerili za možnost, da bi državo San Marino predstavljali na Evroviziji. Zmagali so namreč v drugem polfinalu evrovizijskega izbora, jutri pa se bodo v finalu znova predstavili s pesmijo Dance Like This. »Ko smo razmišljali o tem, kje in kako začeti pisati novo poglavje skupine, smo se prijavili na Emo, a je RTVS svojo predstavnico potem izbrala mimo natečaja. Ker smo verjeli v svojo pesem, smo začeli iskati alternative in se dva dni pred iztekom roka prijavili na evrovizijski izbor v San Marinu, ki je odprt tudi za tuje izvajalce,« povzamejo začetek te zanimive zgodbe člani skupine.

Patrik Mrak, Luka Cvetičanin in Matevž Derenda so se med več kot 750 kandidati prebili v finale tekmovanja Una voce per San Marino. FOTO: ARHIV SKUPINE

Niso pričakovali finala

Za njimi je zanimiv polfinalni izbor, po katerem niso pričakovali veliko. »Na avdicijah, na katerih je sodelovalo več kot 750 kandidatov, nismo imeli nikakršnih pričakovanj, lahko pa povemo, da je bilo vse zelo dobro organizirano. Ob uvrstitvi v drugi predizbor pa smo se prvič zares zavedeli, da gre za veliko zadevo, ki je bila prav tako profesionalno pripravljena, tudi kar se tiče zvoka. Na odru smo se počutili zares dobro, pa tudi vzdušje med nastopajočimi je bilo zelo prijetno, čeprav smo bili konkurenti in smo si vsi želi dobrega rezultata. Z nastopom smo bili zadovoljni, a nismo pričakovali ničesar. Preoblekli smo se in se pripravili za odhod domov, ko so nas nepričakovano poklicali nazaj na oder. Iskreno nismo pričakovali zmage, rekli smo, to je nemogoče … A smo uspešno preskočili vse prepreke, ostaja le še zadnja,« pravijo pred sobotnim finalom fantje in dodajo, da je njihova skladba Dance Like This živahna in ima igrivo melodijo, s katero so se želeli čim bolj približati standardom ugajanja in smernicam v tujini. »Govori o vseh lepih trenutkih, ki jih doživljamo sami in s prijatelji ter dobrimi ljudmi, pa čeprav nekako svet okoli nas večkrat ni tako lep,« pravijo glasbeniki, ki z novo skladbo napovedujejo moderno zveneč pop album, na katerem bodo pesmi v slovenščini in angleščini.