Bo Green Lake slovenski Spring Break?

Zagotovo eno najlepših slovenskih prizorišč je Green Lake v Kidričevem.

Legendarniv okrnjeni akustični zasedbi ztudi v času koronakrize pridno nastopa in polni prizorišča vzdolž Slovenije. Konec preteklega tedna smo ga ujeli na enem najlepših odprtih prizorišč pri nas, v Green Laku v Kidričevem, kjer je sicer športno-rekreativni center z velikim kopališčem, ki daje pridih obalnega koncerta.Vse to in velike želje organizatorjev pa so, da na to prizorišče v letu 2021 pripeljejo slovenski Spring Break, saj sta glavni organizatoriniz Koda eventsa velika prijatelja. Jim lahko korona prekriža načrte?