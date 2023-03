Bo Denzel Washington igral v novem Gladiatorju?

Ameriški igralec in dvakratni oskarjevec Denzel Washington je po poročanju hollywoodskih medijev menda v zadnji fazi pogajanj za vlogo v težko pričakovanem nadaljevanju Gladiatorja – in twitterju se je kar zmešalo od navdušenja.

Russell Crowe je za vlogo gladiatorja prejel oskarja. FOTO: Dreamworks

Če bo Washington resnično nastopil v nadaljevanju odličnega filma z Russellom Crowom in Joaquinom Phoenixom iz leta 2000, bo to zanj novo sodelovanje z režiserjem Ridleyjem Scottom, s katerim sta leta 2007 posnela film Ameriški gangster.

Koga bo igral?

Čeprav je Washingtonova vloga v novem filmu še skrivnost, pri novičarskem portalu Deadline pravijo, da so iz dobro obveščenih virov izvedeli, da je »Denzel, ko je prebral scenarij, navdušen nad vlogo, ki si jo je Scott zamislil zanj«. Denzel Washington, ki se odlično znajde tako v dramskih kakor akcijskih vlogah, bo v novem Gladiatorju igral v družbi Paula Mescala, ki je bil letos nominiran za oskarja za glavno vlogo v filmu Po soncu (Aftersun), in Barryja Keoghana, ki si je z vlogo v črni komediji Duše otoka (Banshees of Inisherin) prislužil nominacijo za najboljšo stransko vlogo.

Nadaljevanje naj bi bilo postavljeno več let po dogodkih iz prvega Gladiatorja, ki je v blagajne prinesel pol milijarde dolarjev. V filmu iz leta 2000 je Russell Crowe nastopil v vlogi rimskega generala Maximusa Decimusa Meridiusa, ki postane žrtev podle zarote in je prisiljen postati gladiator, zato se zaveže, da se bo maščeval spletkarskemu cesarju Commodusu, ki ga je odigral Joaquin Phoenix. Film je bil nominiran za 12 oskarjev, dobil pa jih je pet, med drugim za najboljši film in najboljši glavno vlogo (Crowe).

10 nominacij za oskarja že ima Denzel; prejel je dva.

Denzel Washington, ki je večkrat sodeloval tudi s pokojnim Ridleyjevim bratom Tonyjem Scottom – denimo v filmih Telesni čuvaj, Škrlatna plima in Deja vu –, je bil za vlogo v Applovi produkciji Tragedija Macbetha iz leta 2021 že desetič nominiran za oskarja, s čimer je postal največkrat nominirani temnopolti igralec doslej; osvojil je dva kipca, in sicer v filmih Bitka za slavo in Dan za trening.

Spletno navdušenje

Ko so uporabniki twitterja izvedeli, da bi Denzel Washington utegnil nastopiti v novem Gladiatorju, se je sprožil plaz navdušenih tvitov. »Denzel bo v Gladiatorju 2. Molil sem za takšne čase,« je zapisal eden od uporabnikov, drugi pa se je strinjal: »Denzel v Gladiatorju 2 je najboljša pof... novica, kar sem jih videl v zadnjem času. To bo tako pof... dobro.« Tretji pa je lepo sklenil: »Okej, že sam Gladiator 2 mi je pritegnil zanimanje, če pa k temu prištejemo še Denzela, bo to obvezni ogled.«

Nadaljevanje naj bi se dogajalo več let po zgodbi iz prvega filma.

Gladiator 2 naj bi v kinodvorane prišel konec novembra 2024.