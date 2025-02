Bliža se 8. Zimski festival

Tokratni Zimski festival bo svojemu raznolikemu občinstvu omogočil edinstveno glasbeno izkušnjo, ki bo še dolgo odmevala. V Slovenski filharmoniji bo 27. februarja nastopila ena izmed najuglednejših komornih godalnih skupin v Evropi – Zagrebški solisti.

Ustanovljeni so bili leta 1953 kot ansambel Radia Zagreb, v desetletjih pa so postali sinonim za glasbeno mojstrstvo in inovativne interpretacije. S številnimi koncerti po svetu, več kot 70 posnetimi albumi, mnogimi nagradami in prestižnimi mednarodnimi priznanji so Zagrebški solisti postali simbol brezkompromisne glasbene kakovosti.

Zagrebški solisti so vedno dokazali, da so mojstri klasične glasbe. FOTO: FESTIVAL LJUBLJANA

Nastop v Ljubljani bo ponudil izbrane skladbe iz klasičnega repertoarja, ki bodo izpostavile tehnično dovršenost in globoko izražanje ansambla. Glasbeni večer bo vključeval dela od zgodnjega romantizma Mendelssohna do sodobnih tonov Benjamina Brittna ter emocionalne globine Adagietta Gustava Mahlerja.

Za vrhunec večera bo poskrbela Serenada za godala Čajkovskega, eno najlepših in najbolj čustvenih del za godalni ansambel. Ne zamudite posebne priložnosti, da v živo doživite svetovno priznane Zagrebške soliste in uživate v večeru izjemne glasbe, ki bo nedvomno navdušil vse ljubitelje klasične glasbe.