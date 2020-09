Blaž, Lovro, Filip, Gašper in Martin so Ansambel Ponos

9 let že delujejo.

Dobitniki priznanja občine Ig

Člani ansambla so, ki je tudi avtor celotne najnovejše skladbe, tako melodije, besedila kot tudi aranžmaja,in. Fantje to poletje, tako kot mnogi drugi, ne igrajo veliko, so pa čas izkoristili za obisk Obale tudi za delo, ne le počitek.Videospot za novi valček Da le še enkrat so namreč posneli v Krajinskem parku Strunjan in združili prijetno s koristnim. Sicer pa so fantje ansambla Ponos v devetem letu delovanja, iz štiričlanske pa so se povečali v petčlansko zasedbo. Vse do letos so imeli zelo natrpan urnik, zlasti v poletnih dneh. Igrali so na porokah, obletnicah in veselicah ter našli čas tudi za snemanje lastnih skladb. Precej odmeven je bil uspeh, ki so ga dosegli na 12. festivalu narodno-zabavne glasbe Dolenjske Toplice, kjer so se predstavili z valčkom z domovinsko tematiko z naslovom Peti slovensko se ne boj. Zanjo je ansambel prejel srebrno plaketo po mnenju strokovne komisije in obiskovalcev. Prav tako so od strokovne komisije prejeli posebno nagrado za najboljšo vokalno izvedbo omenjenega valčka, ki sta ga skupaj ustvarila harmonikar Lovro Šenk, ki se je podpisal pod melodijo, ter kitarist Blaž Kumše, ki je prispeval besedilo. V njej se fantje sprašujejo o prihodnosti slovenske glasbe in tradicije. In prav zato je omenjena skladba še kako aktualna tudi letos, ko je koronavirus ustavil zlasti domače glasbenike, ki so največkrat skrbeli za zabavo ljudi na vaških in gasilskih veselicah. Sprašujejo se namreč, ali bodo fantje pod okni in tudi sicer še peli slovenske pesmi.Zanimivo je, da je bil Ansambel Ponos pred dvema letoma za izjemne dosežke na glasbenem področju predlagan za občinsko priznanje občine Ig, ki so ga fantje tudi ponosno sprejeli. Do danes so v glasbeno zakladnico prispevali kar nekaj avtorskih skladb. Med njimi so Na večne dni, Lažje skupaj bi živela, Sem fantič tak, Punce me imajo rade, Odpelji me, Malo se nasmej in druge. Fantje so ponosni na to, da širijo dobro voljo med ljudi z glasbo, ki jim je pri srcu. In tako naj ostane.