Bivšemu šefu znanega ansambla je hči Zala spremenila pot (VIDEO)

Alen Zabasu je številnim ljubiteljem glasbe še vedno dobro znan po tem, da je bil enajst let vodja ansambla Fantje izpod Lisce. A pred leti se je odločil, da stopi na samostojno glasbeno pot, na Razborju pod Lisco pa si je ustvaril tudi družino. Mladi očka je svojo tretjo pesem z naslovom Sonce moje malo, pod besedilo katere se je znova podpisal mojster verzov in rim Rok Lunaček, aranžma pa je dodal Krešimir Tomec, posvetil svoji hčerkici Zali.

Ponosen je na svojo unikatno kitaro, ki jo je poslikala Neža Erjavec. FOTOGRAFIJI: ROK BREZNIK

»Šele ko postaneš oče, začneš na življenje gledati s popolnoma drugačnimi očmi. V srce se naseli toplina, ki te greje tudi v trenutkih, ko ti je težko. Otroci imajo to neverjetno moč, da z vsakim nasmehom, korakom in dejanjem v nas prebudijo tisto iskrico, ki jo v življenju vsak potrebuje. Ko sem postal očka, se je spremenilo tudi moje dojemanje glasbe, zato sem se odločil, da bom svoja čustva pokazal v pesmih. To jo moja tretja pesem in v vsaki razkrijem del svojega življenja,« pravi Alen, ki se je z glasbo srečal že zelo zgodaj, ko so mu starši pred spanjem prepevali slovenske ljudske pesmi. »Zanimivo je, kako se ti glasba zasidra nekam globoko v spomin in se tam ohrani vse življenje,« še doda.

Prelomnica med epidemijo

Alen je nastopal že kot osnovnošolec, prelomnica pa se je zgodila ob koncu srednje šole, ko je s prijateljem ustanovil ansambel Fantje izpod Lisce. »V 11 letih sem se ogromno naučil, spoznal ogromno čudovitih ljudi in pridobil veliko izkušenj, za katere sem hvaležen,« pove Alen. Po kratki glasbeni pavzi pa je prišlo obdobje epidemije, ko je ogromno časa preživel v družbi kitare in pel. Veliko pesmi in videov je objavil tudi na spletu, med drugim je izpolnjeval glasbene želje, saj je želel ljudem krajšati dolge dni med epidemijo. Takrat je začutil, da mora glasbo začeti ustvarjati tudi zase. Alen sicer prihaja iz Posavja, natančneje z Razborja pod Lisco. Svoje življenje posveča glasbi in ustvarjanju programov ter projektov za otroke, ki se odvijajo v naravi, daleč od hitrega tempa življenja. Tam leži Mini kraljestvo, ki je nekakšna organizacija, v kateri z zaročenko Karmen za otroke iz vse Slovenije pripravljata zabavne in poučne programe z veliko petja in igranja. »Ko sem dobil prvi demoposnetek skladbe, sem si jo predvajal in v mislih se je odvrtela zgodba videospota, za katerega sem želel, da je čim bolj pristen, in zato sem ga posnel s svojo družino,« še pove Alen. Videospot je delo Roka Breznika. Alen pa je v njem spet ponosno pokazal svojo unikatno poslikano kitaro. »Kar nekaj časa sem iskal nekoga, ki bi ustvaril na njej unikatno poslikavo, in našel mlado slikarko Nežo Erjavec, ki je s svojim delom polepšala že veliko zidov in lesenih predmetov. Mojo kitaro zdaj krasi prelep sončni zahod s svetilnikom,« pravi Alen, ki se ob tem, ko brenka, v mislih preseli ob morje, na obalo, in gleda sončni zahod, iz katerega črpa tudi energijo za ustvarjanje. »In vsakič, ko vzamem v roke kitaro in nanjo zaigram, dobim del energije, ki mi jo daje morje,« sklene Alen Zabasu.