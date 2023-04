Biti Avsenik je velika odgovornost: Sašo Avsenik se na začetku tega ni zavedal

Avsenikova glasba ima letos že 70 let. Vnuk velikega Slavka Avsenika je temu jubileju v čast s svojim ansamblom, očetom Gregorjem in sestro Moniko odigral že več koncertov, tudi v tujini. Odzivi so odlični, dvorane razprodane, glasbeniki pa neizmerno ponosni. »Odgovornosti svojega priimka se na začetku svoje glasbene poti nisem zavedal, saj smo bili ljubiteljski ansambel. Z leti se je to seveda spremenilo. Naše občinstvo je vedno večje, poslušajo nas različne generacije in zato je tudi odgovornost vedno večja. Ljudem moramo ponuditi kakovost in jim na koncertu približati oziroma utrditi ljubezen do Avsenikove glasbe. Potruditi se moramo, da jih bodo na ta priimek tudi v prihodnosti vezali lepi spomini,« pove Sašo Avsenik, ki se dobro spominja časov, ko si je atovo glasbo vrtel še na kasete.

Šele zdaj sem se začel zavedati, kako so se morali včasih potruditi, da so Avsenikovo glasbo zasidrali v svet.

»Zdaj, ko ne samo poslušam, ampak Avsenikovo glasbo tudi izvajam, me obda množica spominov. Ta glasba se mi je od nekdaj zdela zabavna, vedno me napolni z energijo in spravi v dobro voljo. Kot izvajalec pa lahko rečem, da je treba veliko truda, veliko discipline in želje, da lahko kot glasbenik to energijo, ki jo ta glasba nosi v sebi, predaš naprej. Na odru je vedno treba najti motivacijo, da občinstvo začuti čar teh melodij. Šele zdaj sem se začel zavedati, kako so se morali včasih potruditi, da so Avsenikovo glasbo zasidrali v svet,« pravi mladi Avsenik. Njegov ansambel z Gregorjem in Moniko Avsenik v sklopu jubilejnih koncertov polni dvorane, širi evforijo in riše nasmehe na obraz ljudi. Čeprav je program vedno zasnovan enako, je vsaka publika edinstvena, skupen pa jim je val navdušenja ob zvokih Avsenikovih skladb. »Veliko srečo imamo, da imamo takšno publiko, ki na koncert pride z veseljem, z naklonjenostjo in v koncertu uživa,« pove Sašo Avsenik. Jubilejni repertoar je sestavljen tako iz največjih Avsenikovih hitov in ponarodelih skladb kot iz tistih malo novejših. Nekaj je tudi družinskega programa z Gregorjem in Moniko Avsenik. »Niso samo koncerti. Z velikim ponosom praznujemo 70 let Avsenikove glasbe, in to čuti tudi publika, ki je na koncu tista, ki koncert spremeni v praznovanje,« še doda Sašo.

Otroke učita, da je čar glasbe v druženju

Člani Ansambla Saša Avsenika ogromno dni v letu preživijo na odrih v tujini. Usklajevanje družine in glasbenega življenja ni vedno enostavno, kot pravi Sašo, ampak ima tudi to, tako kot vse v življenju, svoje prednosti in slabosti. »Moja žena je steber naše družine, jaz pa sem nekako prevzel karierni del. Ne glede na vse se trudim, da čas, ko sem doma, maksimalno izkoristimo. Takrat Živo in Vido skupaj odpeljeva v vrtec, čez dan opraviva vse obveznosti, popoldne pa se odpravimo na kakšen sprehod. Vedno se mi pridružita, ko vadim harmoniko, in se tudi ob tem pozabavamo. Učiva ju, da sta čar glasbe ravno druženje in zabava,« pove Sašo, ki priznava, da glasbenih ambicij še nimata, saj sta še premladi, ju bo pa ne glede na to, kaj bosta v življenju počeli, brezpogojno podpiral.

Jubilejni koncerti, posvečeni velikanu slovenske glasbe, se bodo odvijali do konca leta. FOTO: ŽAN ZAJC

Letošnje leto bo še posebno pestro, saj mineva 70 let, odkar so zazveneli prvi toni Avsenikovih viž. Brata Avsenik sta svoje muziciranje iz domače Jožovčeve gostilne v Begunjah ponesla v svet. Ansambel bratov Avsenik je gostoval v prestižni Berlinski filharmoniji, večkrat so razprodali münchensko Olympiahalle, ljubljansko Halo Tivoli, odpirali so polete v Planici, gostovali na olimpijadi v Sarajevu, prejeli mnogo nagrad za število prodanih nosilcev zvoka in bili mnogokrat odlikovani za svoje delo. Po koncu delovanja Ansambla bratov Avsenik so družinsko glasbeno tradicijo nadaljevali Gregor Avsenik s svojim ansamblom ter Gašperji, leta 2009 pa je harmonika znova prišla v Avsenikove roke. Sašo je v znameniti oddaji Musikantenstadl v Passauu prvič zaigral s svojimi muzikanti. Po štirinajstih letih lahko mirno zapišemo, da Sašo upravičuje nasledstvo dedka na harmoniki. S svojim ansamblom polni koncertne dvorane po Sloveniji in tujini, trikrat je že razprodal Gallusovo dvorano Cankarjevega doma, sprejemal slovenske športne junake, pesem Ena bolha na pomoč pa trenutno kraljuje na lestvicah slovenske narodno-zabavne scene.

Ustvarjalni genij in legenda narodno-zabavne glasbe Slavko Avsenik se je v srca ljudi zapisal kot topel in skromen človek. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Slavko je ljubezen do glasbe prenesel na vnuke. FOTO: OSEBNI ARHIV