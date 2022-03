Bi si zaigrali najljubšo skladbo?

V trgovini Melodija v Mengšu so pripravili prav posebno ponudbo električnih klaviatur:

Digitalni klavir ARIUS je spretno izdelano glasbilo na podlagi stoletnega Yamahinega strokovnega znanja in tehnologij. Popolno je za glasbenike, ki jim je igranje klavirja konjiček, in za učence.

Model ARIUS YDP-144 ni samo vaš zanesljivi glasbeni partner, temveč tudi eleganten dodatek vašemu domu.





Akcija – do razprodaje zalog: samo 785 EUR

Dostava in postavitev po Sloveniji brezplačna

Ob nakupu klavirja popust za klavirsko nastavljivo klop in slušalke ŽELIM IZVEDETI VEČ

Digitalni klavir ARIUS je spretno izdelano glasbilo na podlagi stoletnega Yamahinega strokovnega znanja in tehnologij. Popolno je za glasbenike, ki jim je igranje klavirja konjiček, in za učence.

Model ARIUS YDP-164 ni samo vaš zanesljivi glasbeni partner, temveč tudi eleganten dodatek vašemu domu.





Akcija – do razprodaje zalog: samo 999 EUR

Dostava in postavitev po Sloveniji brezplačna

Ob nakupu klavirja popust na klavirsko nastavljivo klop in slušalke ​ŽELIM IZVEDETI VEČ

CLP-735 je popolnoma nova, izboljšana serija električnih klavirjev Yamaha Clavinova, popoln šolski klavir, z vrhunsko mehaniko na tipkah, avtentičnim zvokom klavirja. Digitalni pianino bo všeč tudi zahtevnejšim uporabnikom. Klavir zadostuje vsem merilom za glasbeno šolo.

Nova GrandTouch-S klaviatura s tipkami iz umetne slonovine in ebenovine, 38 zvokov, možnost povezave s pametnimi telefoni in tablicami za delo z mnogimi aplikacijami.



Akcija – do razprodaje zalog: samo 1899 EUR

Dostava in postavitev po Sloveniji brezplačna

Ob nakupu klavirja popust na klavirsko nastavljivo klop in slušalke ​ŽELIM IZVEDETI VEČ

V Mengšu je glasba doma

Mengeška Melodija je specializirana za izdelavo akustičnih in aerofonskih glasbil – od ideje do končnega izdelka. V njihovi trgovini lahko izbirate najrazličnejša glasbila, tudi edinstvena terapevtska glasbila:







Kalimba

Število tipk: 10

Les: mahagoni

Uglasitev: C major

S torbico

39,90 EUR



ŽELIM IZVEDETI VEČ











Kalimba

Število tipk: 17

Les: mahagoni

Uglasitev: C major

S torbico

49,90 EUR





ŽELIM IZVEDETI VEČ







Poleg odličnih glasbil ponujajo tudi strokovno svetovanje pri nakupu, možnost preizkusa večjega števila glasbil in pri izdelavi harmonike upoštevajo vse vaše želje – strokovne in vizualne. Svoje prostore imajo na Trdinovem trgu 4 v Mengšu, telefon 01/7237-578, najdete jih tudi na spletni strani www.melodija.si.

Naročnik oglasne vsebine je Melodija glasbila d.o.o.