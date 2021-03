Beyoncé in Taylor Swift sta se zapisali v zgodovino

Taylor Swift je očarala ne le z nastopom, ampak tudi z opravo.

Obleka je bila podobna rjuhi

Dua Lipa je s svojim nastopom dvignila temperaturo gledalcem doma in na prizorišču. FOTOGRAFIJE: Cbs Via Reuters

Ni zdržal brez političnih šal

Prireditev je bila zaradi ukrepov, povezanih s pandemijo, brez občinstva, povabljeni so bili le nastopajoči in nominiranci.

grammyje za najboljši album ima Swiftova.

Že 63. glasbene nagrade grammy so tudi letos zaradi pandemije podelili nekoliko drugače kot sicer, namreč brez občinstva, povabljeni so bili le nastopajoči in nominiranci, a spektakel v Los Angelesu z nastopi največjih svetovnih glasbenih zvezd je bil kljub temu zagotovljen.Velika zmagovalka podelitve je bila pričakovano, ki je domov odnesla štiri kipce, nominirana je bila v devetih kategorijah, in hkrati postala glasbenica z največ grammyji v zgodovini – ima jih že neverjetnih 28. Najprestižneši kipec, za album leta, je šel v roke, ki se je s tem enako kot njena kolegica zapisala v zgodovino. Postala je namreč prva glasbenica, ki je nagrado za album leta osvojila kar trikrat.Najboljša plošča lanskega leta je bila po mnenju strokovnjakov iz glasbene industrije ploščaz naslovom Everything I Wanted. Najboljša pesem lanskega leta je postala skladba z naslovom I Can't Breathe, ki jo izvaja glasbenica H. E. R., najboljša debitantka pa je postalaNa podelitvi nagrad se seveda vse ne vrti le okoli glasbe, gledalci po vsem svetu navdušeno spremljajo tudi prihod zvezdnikov v dvorano ter njihove oprave. Letos so na rdeči preprogi prevladovale živahne barve, slavnostne toalete in veliko kože. Ena najbolje oblečenih je bila po mnenju modnih strokovnjakov Taylor Swift, ki redko razočara. Odločila se je za kratko obleko, posuto s cvetjem, ter ujemajočo se zaščitno masko, ki si jo je nadela med prireditvijo.Megan Thee Stallion je očarala v živo oranžni obleki z razporkom, ki je segal skoraj do pasu.je z izbiro oprave pokazala največ poguma, saj je bila njena obleka s podpisom modne hiše Versace skoraj povsem prozorna. Na drugem koncu lestvice, med najslabše oblečenimi, je vodila, ki je na prireditev prišla v beli obleki, za katero so se mnogi strinjali, da je bolj podobna rjuhi kot svečani kreaciji, spet drugi pa so se pošalili, da je videti kot ogromna pokovka.Vse prej kot navdušila je, ki je izbrala drzno obleko v črno-rumeni kombinaciji. Krilo je krasilo perje, životec pa je bil usnjen z zadrgo po celotni dolžini ter dekoltejem, ki je segal pod popek. Nikomur ni bilo jasno, kaj je z izbiro obleke želela sporočiti pevka, ki se je pojavila v črni obleki z izvezenim okostnjakom, bolj kot na modno stvaritev pa je spominjala na kostum za noč čarovnic.Prireditev je vodil komik, ki je sicer znan po šalah na račun aktualnih političnih tem, tokrat pa ni mogel mimo britanske kraljeve družine, saj je tudi ZDA pred enim tednom pretresel intervju, ki sta gadala princin. »Saj je tukaj čutiti več napetosti kot med družinsko večerjo na britanskem dvoru,« je med drugim dejal Noah, nato pa podelitev grammyjev, ki je zaradi pandemije potekala na prostem, primerjal z januarskimi izgredi v Washingtonu, ko so množice vdrle v poslopje ameriškega kongresa.»Podelitev grammyjev bi letos lahko bil največji dogodek na prostem, če ne bi bilo izgredov na Kapitolu. Tako pa je drugi največji,« je dejal komik, ki je pred podelitvijo obljubil, da se bo vzdržal političnih šal. Z omenjeno je po mnenju mnogih brcnil v temo, češ da izgredi niso prav nič smešni, ni jih bilo malo, ki so priznali, da so takoj po njej celo izklopili televizijske sprejemnike ter si podelitve niso niti ogledali.Škoda, so bili prepričani tisti, ki so počakali do nastopov glasbenikov, saj so bili ti prava paša za oči. Dua Lipa, Megan Thee Stalion inso s svojimi opravami, ki so več odkrivale, kot skrivale, ter erotičnimi gibi razvnele gledalce, nato pa jih je vedno romantična Taylor Swift popeljala v čarobni gozd z izborom skladb iz svojega nagrajenega albuma. Na odru so se med drugim zvrstili še Doja Cat, ki je kritike z nastopom pustila povsem ravnodušne, pa, Billie Eilish, Black Pumas in korejska fantovska zasedba BTS.