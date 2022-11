Besedilo te skladbe zasedbe Oasis za kar 53 tisočakov

Zapis naj bi mu pomagal pri vajah, besedilo poznejše uspešnice, na roke napisano na kos papirja, pa je zdaj iztržilo pravo premoženje. Kar 53 tisočakov je zaslužila skladba Wonderwall, eden največjih hitov britanske zasedbe Oasis, na dražbi v londonskem Picadillyju pa so minuli teden prodali še kopico drugih predmetov priljubljene skupine.

Wonderwall je svet osvojila leta 1995 kot ena od pesmi na plošči (What's The Story) Morning Glory?. Besedilo pa je kot pomoč pri vajah na papir zapisal desetletje pozneje glavni kitarist Noel Gallagher in ga nato zavrgel, a kos papirja je potem za spomin shranil član ekipe, ki je zasedbo spremljala na takratni turneji.

Pred dražbo ikonične skladbe so vrednost ocenjevali na zgolj pet tisočakov, a spominek zasedbe, ki je delovala med letoma 1991 in 2009, ko je razpadla predvsem zaradi spora med bratoma Noelom in Liamom, pa je zaslužil mnogo več. Pričakovanja so presegli tudi nekateri drugi zakladi, razočarala pa je denimo Gallagherjeva kitara, ki je iztržila 64 tisočakov, pričakovali pa so kar pol milijona.

40 tisočakov je iztržila Slasheva usnjena jakna.

Pod dražbeno kladivce pa so šli tudi spominki nekaterih drugih pop in rock zvezdnikov. Denimo, usnjena jakna, ki jo je med snemanjem videospota za Paradise City nosil Slash, kitarist skupine Guns N' Roses, je zaslužila skoraj 40 tisočakov, podpisana vstopnica za koncert Beatlov pa 14. Na prodaj so bili tudi vesoljska obleka Davida Bowieja in pa nekaj predmetov Whitney Houston, Rihanne, Michaela Jacksona, skupin Spice Girls in Sex Pistols ter celo prošnja za orožni list Elvisa Presleyja s prstnimi odtisi samega kralja rock'n'rolla, skupni dražbeni izkupiček pa je presegel deset milijonov.