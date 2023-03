Berlinale: najmlajša zmagovalka stara komaj 8 let

V nedeljo se je sklenil berlinski filmski festival, na katerem je nekoliko presenetljivo slavil francoski dokumentarec Sur l'Adamant. Najbolj čislani zlati medved je romal v roke dokumentaristu Nicolasu Philibertu, ki niti sam ni mogel verjeti lastnim ušesom, ko je zadonelo njegovo ime.

»40 let sem se boril, da bi ga videli tako!« je prevzet Nicolas Philibert. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

»Ste nori? To je preveč!« je bila njegova prva reakcija. Ko so se mu vsaj nekoliko umirili podivjani čuti, pa je vendar lahko nekoliko bolj zbrano dejal, da je desetletja čakal na ta prelomni trenutek, ko je filmska srenja tudi na njegov žanr dokumentarnih filmov vendar pogledala kot na umetniško delo.

Zmagovalni film 73. Berlinala je zgodba o Adamantu, dnevni kliniki na splavu na Seni v središču Pariza, kjer svoj čas preživljajo ljudje z duševnimi motnjami in se izražajo skozi umetnost. Francoski filmar je ob tem povedal, da je poskušal razbiti stigmo, ki jo nosijo duševni bolniki, ter pokazati, kako človeški so. Še češnja na vrhu torte pa je zdaj odličje, neizpodbiten dokaz, da je tudi žanr dokumentarca končno priznan kot umetniško delo.

»Ljudje že od nekdaj poskušajo določiti in opredeliti, kaj je umetnost,« je ob tem dejala Kristen Stewart, predsednica mednarodne žirije, in poudarila, da kljub številnim teorijam o tem, kako vrednotiti in kategorizirati filme, sama preprosto ve, kdaj gleda umetnino. In prav to so člani žirije zaznali, ko so gledali film Sur l'Adamant. »Mojstrsko je narejen, hkrati pa je kinematografski dokaz, kako pomembno, že nujno je za ljudi, da se lahko izražajo.«

Nagrado žirije je prejel portugalski film Mal viver Joãa Canija o travmatiziranih ženskah, ki vodijo propadajoč družinski hotel, veliko nagrado žirije pa nemški film Roter Himmel Christiana Petzolda. Srebrnega medveda za najboljšo režijo je prejel Francoz Phillipe Garrel za film Le grand chariot, srebrnega medveda za najboljšo igro pa komaj osemletna Sofia Otero, ki se je v zgodovino Berlinala zapisala kot najmlajša zmagovalka.

11 dni je trajal Berlinale.

Prinesla ji ga je izjemna igra v španskem filmu 20.000 especies de abejas, v katerem je zaigrala dečka, ki se je rodil v napačnem telesu. Z igro v stranski vlogi pa je najbolj prepričala Thea Ehre, ki v nemškem Bis ans Ende der Nacht igra transžensko, ki se znajde v spletkah ljubezni, izdajstva in kriminala.

S srebrnim medvedom za scenarij je bil ovenčan nemški film Music Angele Schanelec, srebrni medved za izjemni umetniški dosežek pa je šel filmu Disco boy oziroma francoski direktorici fotografije Helene Louvart. Med kratkimi filmi je največji vtis naredil francoski film Les chenilles Michelle in Noel Keserwany, za najboljši dokumentarec pa je bil razglašen mehiško-nemški film El Eco Tatiane Huezo.