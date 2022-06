Bepopovke vdrle na valeto

»Ta junij je res neverjeten. Včasih se zdi, kot bi bil december ali pa da se organizatorji trudijo stlačiti vse, kar smo zamudili v dveh letih, v en mesec,« se z nasmehom pridušajo Ana Praznik, Alenka Husič in Tinkara Fortuna iz skupine Bepop, ki zadnje dni pred počitnicami nastopajo tudi večkrat na dan.

»Mislile smo, da bo zabava Popstars United v Cvetličarni vrhunec naše pomladi, pa se je takrat šele začelo,« so iskreno priznale glasbenice, ki so imele ob kupu stranskih projektov in nastopih na velikih odrih v zadnjih dneh tudi šopek zelo posebnih. »V Kungoti, kjer smo s Sebastianom navijali za Tadeja Pogačarja in naše kolesarje na Dirki po Sloveniji, smo se po dolgih letih srečale s Tamaro iz skupine BBT. Zdaj je županja, je pa bilo lepo tudi z njo obrisati prah s spominov. Učitelji OŠ Sostro pa so nas, kot presenečenje za svoje učence, ki so si Moje sonce vzeli za nekakšno himno, povabili na valeto. Vse skupaj so dobro zavili v program, tako da je presenečenje res uspelo. Nastop za dušo pa je bil koncert v ljubljanski Aleji. Dva dni prej nam je sicer zbolel kitarist Jan, potem je grozilo neurje, a smo našle nadomestnega kitarista, na pomoč pa so nam priskočili še fantje iz skupine Booom! Bilo je čudovito in to bomo morale še kdaj ponoviti, saj skladbi Moje sonce in Odpelji me v šestglasju ob kitari zvenita res hudo!« še pravijo simpatična dekleta, ki se trenutno s Sebastianom in fanti iz skupine Game Over, s katerimi so poskrbele za odmeven projekt Popstars United, pripravljajo na premiero dokumentarca, ob koncu poletja pa menda pripravljajo še en odmeven šov.