Bepop: prvič v karieri so jih ločili (VIDEO)

Članice skupine Bepop vse od vrnitve na glasbeno sceno pridno polnijo radijske valove z novimi skladbami. Od Daj se nasmej in Verjamem v dobre ljudi do Ženske z Rebeko Dremelj in zadnje Brez kril, s katero so proslavile 20. obletnico projekta Popstars. V ponedeljek so predstavile svežo poslastico Dlan v dlan, s katero tokrat slavijo prijateljstvo. Alenka Husić, Ana Praznik in Tinkara Fortuna imajo v rokavu že novega asa. Po dobrih treh letih, odkar so se vrnile na slovensko glasbeno sceno, predstavljajo novo pesem, ki so jo ustvarile s prekaljenima glasbenima mačkoma in zakoncema Marjetko Vovk in Raayjem.

Snemanje je bilo veliko krajše.

Ne gre za njihovo prvo sodelovanje, saj so se z Raayjem kot skupina povezali že davnega leta 2004, ko so izdali božični album in album Bepop. Tokrat so morala dekleta k projektu pristopiti nekoliko drugače in tako skladbo prvič v njihovi karieri, na pobudo Raaya, snemati ločeno. »Ko smo skupaj, je naša energija res posebna, in to želimo ujeti v mikrofon, da jo začutijo tudi poslušalci. A ker Raay dobro ve, da ko se enkrat začnemo smejati in šaliti, lahko hitro postane žurka, je prosil, da tokrat snema vsaka posebej,« v smehu razlagajo glasbenice in priznajo, da je morda tokrat imel prav. »Vsekakor je bilo snemanje tako veliko krajše. Raay zna iz nas potegniti tisto pravo energijo, kar se sliši tudi v pesmi. Lažje je, ko osebi na drugi strani zaupaš in veš, da bo na koncu poskrbel, da bo vse zvenelo odlično,« še pravijo. Skladbo Dlan v dlan opisujejo kot pesem prijateljstva. Prek nje tudi Alenka, Ana in Tinkara predstavljajo njihovo medsebojno povezanost, ki se je v letih le okrepila. »Skupaj smo šle skozi vse tiste divje, a čudovite čase Bepopa, skupaj odraščale, se podpirale, spodbujale, se skupaj jokale in smejale … Postale smo družina. Čeprav živimo vsaka na svojem koncu Slovenije, nas to nikoli ni oviralo pri druženju. Vsi okoli sebe potrebujemo takšne ljudi in upamo, da bo ta skladba postala skladba vseh prijateljev,« sklenejo.