Beograjski fantom bo spet vozil

Pošteni avtomobilski tat Vladu so prijatelji pravili tudi Vasa Ključ, saj menda ni bilo avtomobila, ki ga ne bi znal odkleniti in vžgati brez ključa. In nedovoljenemu sposojanju tujih avtomobilov se preprosto ni znal upreti – a le da je z njimi naredil nekaj hitrih krogov, avto je vedno vrnil. Vselej brez praskice in vedno s polnim rezervoarjem goriva. "Ne vem, kaj me vleče k temu, da preprosto moram ukrasti avto. Vem, da je to kaznivo dejanje z resnimi posledicami, a ko sem v avtu, me to ne briga."

Pisal se je avgust leta 1979. Okoli desete večerne ure je na beograjske ulice kot blisk pridrvel bel porsche, skrivnostni voznik ukradenega športnega jeklenega konjička pa je vratolomno divjal po tamkajšnjih bulvarjih do Slavije in naprej do Kalemegdana ter zganjal spektakularne manevre. Tako je bilo noč za nočjo, dirkaške norije skrivnostneža pa so na ulice privabile več kot 10.000 ljudi, ki so vzdolž ulic s pijačo v roki in sedeč na stolih, ki so jih privlekli od doma, ali pa z domačih balkonov s čudenjem in navdušenjem opazovali te večerne predstave in jih spremljali s kriki spodbude.Še toliko bolj, ker je fantomski voznik po radiu najavil prihod na Slavijo, kjer je napravil tri kroge ter se za piko na i nekajkrat zavrtel s pomočjo ročne zavore in provociral policijo, ki ga je zaman lovila ter postavljala barikade. Kot je kot blisk pridrvel v noč, tako je kot blisk tudi izginil. Policija je, čeprav ji je sporočal čas in pot svoje dirkaške predstave, ostajala nemočna in nekoliko zasmehovana. Ujeli so ga šele po prijavi, najverjetneje ga je izdal nekdo iz njegovega notranjega kroga, k čemur sta ga prignala ali ljubosumje ali maščevanje.A čeprav je, ki so mu ljudje zaradi skrivnostnosti in izmuzljivosti rekli fantom, za zapahi preživel dve leti in pol, je postal simbol upora proti oblasti, njegova zgodba pa je danes že skoraj urbana legenda. Ki so jo zdaj pograbili Američani, da jo bodo prenesli na veliko platno.Izjemno zgodbo beograjskega fantoma, ki se je morda začela kot nedolžna igra, a prerasla v politični škandal, Vlada pa spremenila v simbol upora proti oblasti, je že leta 2009 v film prevedel. Ta je v svoji stvaritvi, ki smo jo pri nas pred 11 leti premierno videli na filmskem festivalu v Ljubljani in Mariboru, v resničnost vtkal nekaj domišljije, arhivske posnetke in intervjuje pa je prepletel z igranimi akcijskimi prizori divje vožnje.Zdaj pa je to isto zgodbo, ki jo bo gotovo preoblekel v nekaj hollywoodskega blišča in dramatičnosti, pograbil, ki v filmu ne bo le igral, ampak se je odločil spoprijeti tudi z režijo. Sicer ima ameriški igralec, ki smo ga gledali, denimo, v znanstvenofantastičnem filmu Jaz sem četrti in v vročični kinouspešnici Vroči Mike, za sabo le eno režijsko izkušnjo. Je pa k filmu že pritegnil nemškega zvezdnika, ki mu je največjo slavo prinesla vlogav satirični komediji Er ist wieder da izpred petih let, ki je hitro zakraljevala nemškim kinolestvicam. »Prepričani smo, da bomo z Oliverjevim izjemnim talentom in Alexovo vizijo te navdihujoče zgodbe ustvarili izjemen film,« pravijo pri producentski hiši Dark Dreams Entertainment.V resnično zgodbo beograjskega fantoma, ki je osvojil srca ljudi, se je potopil scenarist, iskala pa naj bi se tudi že igralka za glavno žensko vlogo. Verjetno, tako predvidevamo, za upodobitev, ki naj bi bila ob avtomobilih in cigaretah ena izmed Vladovih treh strasti. Prav njegova ljubezen do tega neznanega dekleta, za katero nihče ne ve, kako je bila videti in kje natančno je živela, naj bi – tako gre vsaj urbana legenda – tičala za njegovimi vratolomnimi vožnjami v belem porscheju, ki ga je ukradel tenisaču. Američani naj bi začeli snemati maja 2021 v Srbiji.