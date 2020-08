Beneški filmski festival v znamenju režiserk

Na prihajajočem beneškem festivalu bosta nagrado za življenjsko delo prejeli britanska igralka Tilda Swinton in hongkonška režiserka Ann Hui.

Trije filmi manj

Na čelu strokovne žirije bo avstralska igralka in dvakratna oskarjevka Cate Blanchett. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images

V filmskem festivalskem svetu je v zadnjih mesecih vladalo mrtvilo. Nazadnje se je smetana zbrala februarja na festivalu neodvisnega filma Sundance in nato na berlinskem, zatem pa je pandemija odnašala drugega za drugim. In morebiti je kar primerno, da bo poblisk v normalo najavil prav beneški, sicer najstarejši mednarodni festival, ki bo prvi (med)pandemski v običajnem formatu. S publiko, projekcijami, prihodom slavnih gostov. In seveda s tekmovalnim programom in zvenečo žirijo, ki ji bo letos predsedovala dvakratna oskarjevkaMed 2. in 12. septembrom bodo oči sveta uprte na rdečo preprogo, ki se bo vila skozi mesto na kolih. Tam in tedaj bo namreč potekal že 77. beneški filmski festival, ki ga bo slovesno odprl film Lacci režiserja, prvi italijanski po 11 letih s to veliko častjo. Sicer pa bo velika prireditev sedme umetnosti predvsem v imenu žensk, saj so se pod kar osem filmov, ki so si izborili pot v tekmovalni program, podpisale režiserke. Za čislanega zlatega leva se bodo potegovali ameriški filmNomadland, v katerem igra oskarjevka, film norveške režiserkeThe World to Come zinv glavnih vlogah, film francoske režiserke(Amants) in filma italijanskih režiserk(Le Sorelle Macaluso)in(Miss Marx). V tekmovalno skupino so nadalje iz nemško-francoske koprodukcije umestili film Und morgen die ganze Welt, ki ga podpisuje nemška režiserka, iz koprodukcije osmih držav Quo vadis, Aida? v režiji, ki prihaja iz BiH, nad poljsko-nemško filmsko stvaritvijo Never Gonna Snow Again pa sta bdela poljska režiserkain nemški režiserV letošnji zaradi koronavirusa nekoliko okrnjeni dirki se bo za zlatega leva potegovalo le 18 filmov, ne kot običajno 21, ožji pa bo tudi nabor filmov, ki se bodo predstavili v 11 dneh. Namesto 80 jih bodo namreč prikazali 62, odpadel pa bo tudi netekmovalni program Sconfini, v katerem sicer prikazujejo filme različnih žanrov. Bodo pa projekcije, kot običajno, potekale v dvoranah na Lidu ter v dveh arenah na prostem, pri čemer se bodo strogo držali pravil glede vzdrževanja socialne distance.