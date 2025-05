Bend partnerja Urške Klakočar Zupančič udaril: »Korupcija v svojem elementu, zastoji na cestah in parlamentu«(VIDEO)

Slovenska rockerska zasedba Šank Rock je izdala novo pesem. Bend, v katerem je kitarist Bor Zuljan, ki je v zadnjih tednih v središču pozornosti zaradi zveze s predsednico parlamenta Urško Klakočar Zupančič, je v novi pesmi Danes je dan zelo družbeno angažiran.

Bor Zuljan. FOTO: Dejan Javornik

Tako pojejo: »Nove fronte se odpirajo, korupcija v svojem elementu, zastoji na cestah in parlamentu. Ni povezave, zdaj padajo glave, na obzorju se vihtijo zastave.« Avtor besedila je Tomislav Jovanović - Tokac, sicer pevec in kitarist skupine Dan D. Posneli so tudi videospot, ogledate si ga lahko spodaj.