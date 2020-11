BeleTinke s Kreslinovo uspešnico

Med snemanjem videospota FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

V okviru Kulturno-umetniškega društva Beltinci že sedmo leto deluje vokalna skupina BeleTinke. Skupino, ki deluje pod vodstvom, sestavlja trinajst mladih, nasmejanih, nadarjenih in ustvarjalnih deklet s širšega prekmurskega območja. Pevke VS BeleTinke, nekateri jih imenujejo kar Murske vile, se družijo ob kakovostnem prepevanju v želji, da bi s pesmijo razveseljevale vse poslušalce.Čez leto organizirajo več samostojnih koncertov po Pomurju, pojejo na porokah in priložnostnih slavjih, predstavile so se že na več mednarodnih tekmovanjih, z veseljem pa gostujejo pri kolegih po Sloveniji. Kljub svoji pevski mladosti imajo BeleTinke že nekaj lepih dosežkov. In ker letošnje leto ni naklonjeno glasbenikom, pevskim zborom pa še manj, so se dekleta že poleti lotila malo drugačnega projekta, in sicer snemanja pesmi in videospota. »Hvalainza prečudovit videospot,za fantastično klavirsko spremljavo,, da je s svojo violino to pesem naredil še lepšo,za avdioposnetek, KUD Beltinci za podporo in pa, ki nam je zaupal tole čudovito pesem,« pravi Tjaša Šimonka, ki vodi BeleTinke, in dodaja, da je šlo za čas velikih izzivov.Na vroč poletni dan so najprej v stari turniški cerkvi posnele prispevek za KUD Beltinci, nato so v studiu ustvarile glasbeno podlago, zatem pa na različnih lokacijah ob reki Muri še večino videomateriala za videospot. Vseh 13 belih vil je med delom izjemno uživalo, čeprav je bila Mura mrzla, kamenje na dnu zelo neudobno za bose noge, blatni bregovi pa spolzki.