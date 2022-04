Beg iz resničnega sveta, Slovenci posneli krvavo realen videospot (VIDEO)

Paul Grem ni oseba, ampak skupina. Za tem imenom stojita družba in družina primorskih glasbenikov, ki našo glasbeno sceno soustvarjajo že lep čas, a do zdaj še niso delovali skupaj.

Pravi trenutek, skupni pogled na glasbo ter navdih za njeno ustvarjanje so bili ključni, da so brata Mitja in Marko Stropnik, Andrej Rot, Dušan Sagadin - Duco ter Patrik Grbac združili moči in se povezali v novo zasedbo. Prihajajo iz različnih glasbenih voda, združeni v Paul Grem pa se izražajo s preprostimi, surovimi melodijami in brutalno življenjskimi ter osebno izpovednimi besedili. Po njihovih žilah tečejo blues, country in rock, kar mešajo s popom. Njihova najnovejša skladba Omama pripoveduje zgodbo o človeku, ki ima vse, zaradi česar je vredno živeti, a mu hkrati vsakdan predstavlja breme, s katerim se ne more in ne zna spopasti.

Odnosi, situacije in življenje so ga tako zaznamovali, da je omama sčasoma postala njegovo zavetje, njegov kraj pobega pred resničnim svetom, mesto, kjer se za trenutek vse zdi lažje in boljše. Omama je tako postala njegov svet, njegova edina realnost. Paul Grem so navdih za skladbo našli v življenju, kjer je omama prepogosto zavetje pred realnostjo in krutostjo vsakdana. Skladbo je spisal njihov Dušan Sagadin - Duco, okrasili pa so jo z bogatim godalnim aranžmajem, za katerega je poskrbel Matija Krečič.

Glavno vlogo v videospotu je prevzel Tomaž Klepač. FOTO: ARHIV SKUPINE

Paul Grem so posneli tudi izvrsten in krvavo realen videospot za skladbo. Ker noben član banda ni vešč igre, vsaj ne toliko, da bi bila ta prepričljiva, je glavno vlogo v spotu prevzel Tomaž Klepač. Pravzaprav dve vlogi, ki se v videospotu prepletata – človeka, ki se med begom iz realnosti zateka k omami, a pred očmi se mu odvija zgodba o življenju, ki bi ga lahko sicer živel. Klepač je obe vlogi odigral suvereno in prepričljivo. Na dan snemanja jim je na roke šlo tudi vreme – namesto sonca jih je dan pričakal z nizkimi temperaturami in meglico, kar je bila odlična kulisa zgodbi, ki jo skladba prinaša.