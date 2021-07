Beatli v šesturnem dokumentarcu (FOTO)

S Petrom Jacksonom se bomo podali na epsko popotovanje z Beatlesi. FOTO: John Phillips/Getty Images For Bfi

Zgodbe, drugačne od resnice

Potreboval je tri leta, da se je prebil skozi 56 ur videoposnetkov in 140 ur avdiomateriala.

Kamen se mi je odvalil od srca, ko sem videl, kako drugačna je resnica.

Novozelandski filmarse je uveljavil kot mojster pripovedovanja domišljijskih zgodb, umeščenih v izmišljene svetove. A četudi nas ne bo znova popeljal v Srednji svet hobitov in vilincev, ki je zrasel v bogati domišljiji pisca, popotovanje z režiserjem ne bo nič manj epsko.Že jeseni bo predstavil dokumentarni film o najslovitejši liverpoolski četverici, legendarni skupini The Beatles, ki temelji na več deset ur dolgih še nikoli videnih posnetkih zasedbe. Je edini človek v minulega pol stoletja, ki mu je bila dodeljena čast, da se je poglobil v posnetke, ki so nastali med snemanjem albuma Let It Be in vaj za legendarni koncert na strehi leta 1969 v Londonu.Za svoj projekt je dobil blagoslov takokot, še živih članov benda, ki je v 60. letih zanetil svetovno evforijo neslutenih razsežnosti, ter vdov pokojnihin. »S Petrom sva se večkrat pogovarjala o filmu. Nekajkrat pa je prišel tudi v Los Angeles in mi kazal izseke posnetkov, na katere je naletel. Zato komaj čakam, da vidim celoto, kakšen film je nastal,« je dejal Ringo.Na to pa mu ne bo treba več čakati prav dolgo, čeprav dlje od prvotnega načrta. Prvotno naj bi dokumentarec v celoti, vseh šest ur v enem kosu, prikazali že poleti v kinodvoranah, a je zdaj prišlo do spremembe v strategiji. Premierno bo zaživel na pretočni platformi Disney+, razsekan na tri dele in predvajan v treh zaporednih dneh ob praznovanju ameriškega zahvalnega dneva.Peter Jackson morda ni največji glasbeni sladokusec, kar jih hodi po zemlji, a glasba Beatlesov mu je resnično všeč. Zato mu nikakor ni bilo težko minulih treh let preživeti ob pregledovanju 56 ur še nikoli videnih posnetkov in poslušanju 140 ur avdiomateriala, ki jih je vzel za temelj. Še bolj pa je užival, ker je dognal, da so bile zgodbe o razprtijah v bendu, ki so privedle tudi do njihovega razpada, le to. Zgodbe. Mit. »Kamen se mi je odvalil od srca, ko sem videl, kako drugačna je resnica. Seveda so imeli svoje pretrese in drame, a ne nesloge, o kakršni se je govorilo. Ko sem jih gledal skupaj delati in ustvarjati, je bilo to zabavno, poživljajoče in presenetljivo intimno. Kot bi me časovni stroj ponesel v leto 1969, v glasbeni studio, kjer bi pri ustvarjanju izjemne glasbe opazoval štiri prijatelje.«Ko so snemali zadnji glasbeni album Let it Be, naj bi se mednje že zarezali sovražnost in nestrpnost, o prijateljstvu in ubranosti naj ne bi bilo niti sledi več. Tako je šla urbana legenda, Jackson pa je s svojim maratonskim dokumentarcem poskušal pokazati, da je še v zadnjih dneh Beatlov med njimi vladalo prijateljstvo. »To je zgodba človeške krhkosti in izjemnega partnerstva. Je podroben popis ustvarjalnega procesa s skladanjem kultnih pesmi pod izjemnimi pritiski. Beatle boste spoznali bolj intimno, kot ste menili, da je to sploh mogoče,« se navdušuje Jackson. »Film bo ultimativna izkušnja za vse oboževalce skupine.« Vseeno pa poudarja, da ga ni zaneslo v nostalgijo. »Je surov, iskren, človeški.«Dokumentarec The Beatles: Get Back v treh delih se bo na kanalu Disney+ vrtel 25., 26. in 27 novembra. Še dober mesec prej, 12. oktobra, pa bo v knjigarne prišla knjiga o legendarni četverici, polna fotografij in izvirnih intervjujev.