Beatli razpadli zaradi Lennona

Kdo naj bi resnično povzročil razpad kultne skupine The Beatles, ene najvplivnejših vseh časov, je po 51 letih razkril njen vidni član Paul McCartney: »Naveličal sem se to skrivati.« Prav njega so sicer vsa ta desetletja obtoževali za glavnega krivca. »To nisem bil jaz, ampak naš Johnny. Nekega dne je stopil v sobo in rekel: 'Zapuščam beatle.' Je to razlog za razpad?« je v intervjuju za BBC-jev Radio 4, ki ga bodo v celoti predvajali 23. oktobra, mesec dni pred premiero dokumentarnega filma Get Back režiserja Petra Jaksona o zadnjih dnevih beatlov, dejal McCartney.



Ustvarjal si je življenje z Yoko Ono. FOTO: Press Release

Po njegovih besedah naj bi jim menedžersvetoval, naj o razpadu benda molčijo, dokler še sklepa pogodbe v njihovem imenu: »Nekaj mesecev smo se morali pretvarjati, kar je bilo za nas zares čudno, saj smo vsi vedeli, da je zgodbe konec.«V ozadju je bilo seveda Lennonovorazmerje z. »Z njo si je ustvarjal novo življenje. O tem se ne moreš prepirati. John se je vedno hotel distancirati od družbe, ker ga je vzgojila njegova teta, ki je bila precej avtoritarna, in se je tega bremena od nekdaj želel otresti,« je pojasnil McCartney in še, da je Lennon svojo odločitev o odhodu dojel zelo čustveno, primerjal jo je z ločitvijo. Devetinsedemdesetletni sir McCartney je še enkrat zanikal, da bi imel kar koli pri razhodu, nasprotno, takrat je v njem plamtela želja, da bi bili še dolgo skupaj: »To je bil moj bend, moj poklic, moje življenje, za katero sem želel, da se nadaljuje.«McCartney je kmalu zatem tožil preostale tri člane skupine,in, ter menedžerja za prekinitev vseh pogodb, kot je sam trdil, zato, da bi prijatelje spravil iz Kleinovih klešč. Takrat so se odnosi med njimi močno skrhali in se niso nikoli več povsem zgladili, čeprav sam trdi, da so se mu čez leta za to zahvalili.McCartney je 1971., leto dni po razpadu The Beatles, ustanovil novo skupino, The Wings, in še naprej nizal uspehe, v Guinnessovi knjigi rekordov so ga navedli kot najuspešnejšega skladatelja pop glasbe v zgodovini.