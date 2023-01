Beatlesi se vračajo: njihovi največji hiti ob simfoničnem orkestru v Cankarjevem domu

Beatli veljajo za enega največjih rock band vseh časov. Skupina je sicer uradno nehala delovati leta 1970, a so njihove pesmi in podobe še danes v središču pozornosti. Za ljubitelje Beatlesov in njihovih največjih hitov so organizatorji Fest.si pripravili glasbeni spektakel v Cankarjevem domu, ki bo 10. februarja.

Kot pravijo, se bodo prvič v Sloveniji predstavili glasbeniki v projektu The Beatles Symphonic, ki združuje glasbeno vrhunsko skupinoThe Bestbeat in veliki simfonični orkester iz Srbije Muzikon. Izvedli bodo nepozabne hite skupine The Beatles.

»Ob velikem simfoničnem orkestru Muzikon bo nastopila skupina The Bestbeat - The Beatles Tribute Band, ena najboljših tovrstnih skupin, ki vas bodo z izvirno kostumografijo, plesno koreografijo, odlično interpretacijo popeljali po nepozabni zgodovini skupine The Beatles. Z nastopom v živo in vrhunskim šovom vas bo The Beatles Symphonic popeljal nazaj v ta nepozabna nostalgična leta in ja od tega je že več kot 60 let. Pravi balzam za oči, ušesa in dušo, tega se enostavno ne zamudi,« napovedujejo organizatorji.