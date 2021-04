Bas in glas tokrat s Črto

Naslovka FOTO: PETER KRIVOGRAD

Skladba utegne biti aktualna v času, ko se med nami vlečejo nove črte.

Dvojec Bas in glas se po daljšem premoru vrača na radijske valove s prenovljeno zvočno podobo in s svojim starim dobrim razgibanim besednjakom. Njuno sodobno preobleko in kremenito sporočilo, ki ga porajajo večna družbeno-politična in identitetna vprašanja, je mogoče slišati pod singelskim naslovomČrta.Skladbo je navdihnil kulturno-umetniški projektHRNC || GRNZ Slovenskega prosvetnega društva Rož, ki se je odvijal v sklopu praznovanja 100-letnice koroškega plebiscita CARINTHIja 2020. Glavno uprizoritveno vlogo projekta je imela rdeča, plastična gaza, ki se je vila čez poslopja, plotove, travnike in polja ter tako razpolovila celotno vas Šentjakob v Rožu.Tako je ta Schordingerjeva črta postala tudi rdeča nit pričujoče skladbe. A bolj kot o postavljanju kamnitih mejnikov, ki delijo dolge poljane, nam ta priča o razdvajanju tistih drobnih svetov, ki smo jih — nevidne očem – gradili znotraj nas samih.Skladba prepričljivo združuje arhaično besedo in sodobno zvočno podobo.Kljub temu da so ji dali temelje pretekli dogodki, pa utegne biti aktualna v času, ko se med nami vlečejo nove črte. Besediloje uglasbil