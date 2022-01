Bardotova toži po petih desetletjih

Brigitte Bardot, bolj znana kot BB ali še bolj na kratko Brižitka, je svoj zadnji film posnela pred skoraj petdesetimi leti, a v filmski zgodovini še vedno velja za drugi največji seks simbol, takoj za nesmrtno Marilyn Monroe.

Njeni filmi so menda prinašali več denarja kot francoska avtomobilska industrija.

Priletna gospa, ki šteje že 87 let, sicer na pogled že dolgo ne spominja več na lutko barbi, še vedno pa je čilega duha, jasnih misli in aktivna. Čeprav se je od platen poslovila leta 1973 in odtlej ni hotela niti slišati, da bi se še kdaj vrnila pred kamere, pa se zdaj le vrača v to branžo. Ne bo sicer nastopila v filmu, ampak se je odločila pravno urediti nekatere stvari izpred desetletij. Sprožiti namerava pravne postopke zaradi delitve dobička in ponarejanja ter zahtevati odškodnino za moralno škodo.

Kot je izjavila, je bila zlorabljena, saj ni prejela vsega dobička, ki ji je pripadal za štiri filme, ki jih je posnela. Kako se bo zadeva razpletla, je težko napovedovati, na poti ji namreč stoji precej ovir.

Njej na čast so postavili že ogromno razstav. FOTO: Charles Platiau/Reuters

Obremenilnih pogodb, ki jih navaja, še niso našli v arhivih, če seveda sploh še obstajajo, presenetljiv pa je tudi čas, ki je pretekel, preden se je odločila za pravne postopke. Tako rekoč vsako sodišče bi namreč lahko 50 ali več let dolgo obdobje na podlagi veljavne zakonodaje ocenilo kot nerazumno dolgo, zato bo morala Bardotova najprej utemeljiti in dokazati, zakaj je s tožbo čakala tako dolgo.

Če obravnava kljub vsemu bo, utegne biti postopek ne le precej dolg, temveč tudi zanimiv. Še posebno ker so bili njeni filmi v Franciji največji izvozni artikel. V najboljših letih kariere Brigitte Bardot so namreč govorili, da prinašajo njeni filmi več dobička kot francoska avtomobilska industrija.

Brez dlake na jeziku

Sicer pa je nekdanja diva kljub letom še vedno zelo aktivna. Zadnja leta si pri hoji sicer pomaga z berglami, saj ima osteoartritis obeh kolkov. Še vedno pa, če je treba, za krajše razdalje sede za volan. »Težko hodim, kolki so le kolki, a če zaslišim rumbo, čačača ali flamenko, me še vedno prime nezadržna želja zaplesati,« je povedala pred kratkim.

1973. leta se je poslovila od filmskih platen.

Poleg tega še vedno dela v svoji fundaciji za zaščito živali, pojavlja se v medijih, saj spremlja, kaj se godi po svetu, in ima o vsaki stvari svoje mnenje, ki ga brez dlake na jeziku pove, in ni je strah kritizirati ne navadnih smrtnikov ne svetovnih politikov ali kronanih glav. Zaradi svojih stališč redno naleti na nasprotno misleče, a od svojega mnenja ne odstopa.

Proti covidu-19 ni cepljena, saj pravi, da je njen organizem alergičen na kemikalije. Veliko raje skrbno pazi nase in se odgovorno vede. Tudi sicer poskuša živeti čim bolj zdravo, tegobe pa si, kolikor je to mogoče, lajša z naravnimi zdravili.