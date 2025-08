Barabe morajo opraviti še zadnji posel

Barabe so se že vrnile, in to na premiero v Los Angeles. Govor je seveda o svetovni premieri novega poglavja novih pustolovščin slavnih barab – volka, kače, morskega psa, piranje in tarantele – v animirani pustolovščini Barabe 2.

Glavni igralci, ki so likom posodili svoje glasove, med njimi Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos, Awkwafina, Alex Borstein in drugi, so se sprehodili po rdeči preprogi, se fotografirali z gospodom Volkom in se z njim zapeljali z avtom ter navdušili prve obiskovalce. Volk se je pojavil tudi v New Yorku.

7. AVGUSTA film prihaja na redni spored v naše kinematografe.

WizTheMc, Margie Cohn, Pierre Perifel, Damon Ross, Craig Robinson, Sam Rockwell, Marc Maron, Natasha Lyonne, Anthony Ramos, JP Sans, Aaron Blabey, Daniel Pemberton in Kristin Lowe FOTOgrafije: Abimages

Avgusta letos se barabinska dejanja naših slavnih barab nadaljujejo v novem poglavju animirane akcijske komedije Barabe 2 (The Bad Guys 2). Barabe, ki poskušajo zaživeti kot pošteni državljani, so prisiljeni opraviti »še zadnji posel«. Tudi drugi del je režiral Pierre Perifel, prav tako je tudi drugi del produciral Damon Ross. Sorežiser je JP Sans, ki je bil vodja animacije likov pri prvem delu filma, glasbo pa je prispeval za oskarja nominirani skladatelj Daniel Pemberton.

Svetovna premiera v Hollywoodu

Sam Rockwel in g. Volk

Pri nas bo animirana akcijska komedija na ogled v sinhronizirani različici, likom pa so glasove posodili Boris Car, Gorazd Žilavec, Damjan Trbovc, Maja Martina Merljak, Alenka Tetičkovič, Robert Korošec, Rok Kunaver, Aja Kobe, Ota Širca Roš, Iva Kranjc Bagola, Asja Kahrimanović, Alenka Kraigher, Niko Goršič, Urh Mlakar, Katja Ajster, Uroš Buh, Tadeja Vaupotič Bleoju in Žiga Bunič.

V novem poglavju priznane animirane akcijske komedije iz leta 2022, ki predstavlja zgodbo mojstrske zločinske tolpe živalskih izobčencev, si barabe poskušajo pridobiti zaupanje in sprejemanje v novem življenju kot dobri fantje, ko jih zločinska skupina samih punc potegne iz pokoja in jih prisili, da opravijo še zadnji posel.

Barabe so spet v akciji. FOTO: Karantanija Cinemas