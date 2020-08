Bajni denarci za Hendrixovo kitaro

REUTERS Kitare Jimija Hendrixa so pogosto zvezdnice razstav. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

183.000

evrov je odštel neznani kupec.

Bila so šestdeseta leta, ko ješele osvajal rockovsko sceno in se predstavljal kot pravi virtuoz na kitari. A prav glasbilo, s katerim se je bodoči zvezdnik uveljavljal, potem ko je zaradi poškodbe pri skoku s padalom zapustil ameriško vojsko, je bilo najbolj vroče blago na nedavni dražbi v Hollywoodu: električna kitara je namreč krepko presegla predvideno ceno, saj je iztržila kar 183.000 evrov, štirikrat več od pričakovanega!Jimi Hendrix se je v zgodovino zapisal kot verjetno največji mojster kitare, prav prodani primerek pa je tisti, s katerim se je v šestdesetih letih prebijal na sceni in navduševal s svojim talentom. Kratek čas je preživel v Tennesseeju, kjer se je že prikupil družbi velikih, kakršni so biliandter, nato pa se za nekaj let utrdil v New Yorku, kjer si je ustvarjal svoje ime in k sodelovanju pritegnil številne, že uveljavljene glasbenike.Kitara ga je spremljala skozi obdobje, ki ga je preživel z zasedbo Isley Brothers in pa v svoji lastni skupini Jimmy James and the Blue Flames. A napočil je pomemben trenutek, ki je zaznamoval njegovo kariero: Hendrix se je preselil čez lužo, v London, kjer je ustanovil nepozabni The Jimmy Hendrix Experience, kitaro pa je zapustil dobremu prijateljuTa je pred svojo smrtjo kitari priskrbel ustrezen certifikat in notarsko overitev in tako svojim dedičem zapustil dragocen košček glasbene zgodovine.Pri dražbeni hiši GWS so ponosni prav na skrbno popisan izvor glasbila, zaradi česar je kitara tudi dosegla tako visok izkupiček, so prepričani. Poleg Hendrixove kitare so prodali še zlati prstanza 19.000 evrov, skoraj polovico manj je zaslužil par škornjev, ki jih je nosil, jaknapa je iztržila 17.000 evrov.