Avtomobilska nočna mora bratov Mihelič

Iz katastrofe je nastal poletni komad. Vse je za nekaj dobro.

Glasbeniki ideje za skladbe pogosto črpajo iz vsakdanjega življenja, svojega in drugih. Čeprav gre najpogosteje za ljubezensko tematiko, jeiz dvojca 2B z bratomv zvočno podobo oblikoval zelo neprijetno osebno avtomobilsko izkušnjo.Pred kakšnim mesecem je namreč v Ljubljani parkiral avtomobil in se odpravil na kosilo, ob vrnitvi pa ga je čakalo neprijetno presenečenje. Ko je želel speljati vzvratno, so prestave zablokirale.»Prišlo je celo tako daleč, da sem bil na koncu samo še pet centimetrov od luksuznega avtomobila, ki je bil pred mano. Tako sem moral iz avta in sem ga z vso močjo ročno umaknil, da sem preprečil trčenje. Prava nočna mora, ki bi se lahko končala s katastrofo. Ker mi razen tretje, četrte in pete prestave ni delalo nič, sem moral speljati v tretji. Na koncu sem zažgal sklopko. Ker sem imel ta dan še nekaj opravkov, sem avtomobil pustil na bližnjem praznem parkirišču. Malo pred večerom sem poklical asistenco, a mi je prijazna gospa odgovorila, da mi, čeprav plačujem dodatno zavarovanje, tega ne morejo kriti, ker je moj avto starejši od 20 let. To naj bi pisalo nekje v drobnem tisku,« pripoveduje.Situacija, v kateri se je znašel, ga je močno razburila in razjezila. Ves iz sebe je avto odpeljal v Belo krajino, kjer je doma. »Povzročil sem gnečo na avtocesti, vozniki so bili živčni, tisti dan se je vse zarotilo proti meni. Ves čas sem razmišljal le o tem, kako bom prišel domov, če sploh. Za piko na i je manjkalo samo še to, da me ustavi policija,« se spominja neljubega dogodka mladi glasbenik.Ko je brez večjih zapletov prispel na cilj, je zgodbo opisal bratu Primožu, ta pa je predlagal, da iz te katastrofe naredita skladbo. »Ker sva že v osnovi tak glasbeni dvojec, da zvoke snemava iz tega, kar nama dajeta narava in okolica, in to kombinirava z moderno produkcijo, sva se odločila, da vse ritmične elemente povzameva iz avta. Tako je namesto pravega bobna ritem zgrajen iz posod za barvo, ki sem jih tistega dne imel v prtljažniku, ročne zavore, stekla, brisalci in utripalke pa dajejo pesmi perkusijo, ki poganja naprej. Iz katastrofe je nastal poletni komad. Vse je za nekaj dobro. Kakor koli, skladba je izvirna in dobra,« pove.Vsebina in ideja zanjo pa nista edini zanimivosti. Enako poseben je tudi videospot. Posnela sta ga z ekipo iz Vinice, v njem pa poleg bratov Mihelič igra in pleše resnični, pravi lokalni avtomehanik, ki je Primožu popravil avto.