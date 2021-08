Avsenikovi napevi sredi Breginja

Nastop na prelepem prireditvenem prostoru sredi Breginja FOTO: Darko Bončina

Na prelepem prireditvenem prostoru v Breginju, med hišami, ohranjenimi izpred potresa, na trgu Kuore Sa?, kar v breginjskem narečju pomeni: Kako?, Kaj zdaj?, se skoraj vsak dan zgodi kaj imenitnega. Tam nastopajo glasbene skupine različnih žanrov, ki jih v šopek povezujetain, ki tako poskrbita za kulturni utrip Kota, za dobro počutje domačinov in gostov bližnjih kampov, istočasno pa iz pozabe kličeta tudi domačo kulinariko.Tam je nastopila tudi skupina Pomladni dan in številne poslušalce navdušila s starimi Avsenikovimi in Kovačičevimi napevi ter s skladbami skupine Pepel in kri in lastnimi avtorskimi. Koncert je popestrila, ki je v vezno besedilo lepo in zanimivo vtkala živalsko simboliko.V skupini Pomladni dan so združeni starejši glasbeniki in pevke, ki prihajajo iz goriške regije, vse od Nove Gorice do Dolenje Trebuše. Članice in člani soin. Sestajajo se v Kosmačevi Bukovci na Slapu ob Idrijci, kjer vadijo in imajo registrirano svoje kulturno društvo, ki goji tudi literarno dejavnost.Vse življenje so se člani in članice ukvarjali z glasbo, vsak na svoj način. V zrelih letih so se združili v skupino in se, nekateri ponovno, odločili svojemu delu pritisniti nov glasbeni pečat. Na njihovem repertoarju so starejša slovenska glasbena dela narodno-zabavne glasbe in popularne zvrsti. Pri izboru posebno pozornost posvečajo dobrim besedilom in pristnemu slovenskemu melosu. Z avtorskimi deli opevajo tako svoje kraje, običaje kot tudi zanimive ljudi. Nekatere pesmi so napisane v narečjih, kar še poudarja domačnost, in se iz njih zrcali ljubezen do slovenske glasbe in domače besede, ki jo skupina Pomladni dan ustvarja, poustvarja in z eno besedo – ljubi.Članice in člani skupine Pomladni dan so sicer vsi potomci ljudskih glasbenikov iz doline Idrijce, ki so zaznamovali svoj čas, zato zelo spoštujejo narodno izročilo in nastopajo tudi kot ljudski godci in pevke, iščejo in iz pozabe obujajo stare ljudske napeve in besedila. Pri avtorski glasbi jim nesebično pomagajoin drugi. Z dobrimi besedili pa jih zalaga. Nedavno so na radijske postaje poslali dve novi pesmi, in sicer Muha Tminka in Najlepša zares je pri nas. Obe so poslušalci zelo lepo sprejeli.