Avsenikove uspešnice intimno

S poslušalci bomo vzpostavili drugačen, bolj intimen stik, prisluhnili bomo tudi kakšni njihovi glasbeni želji.

Kmalu bodo nastopili tudi drugje po Sloveniji. FOTO: Facebook

Ansambel Saša Avsenika je enega od koncertov intimno pripravil na Jurčičevi domačiji na Muljavi, kar je bil za vse posebno čaroben ambient. FOTO: Facebook

Po Modrijanih, ki so se sredi avgusta odločili nadaljevati koncerte Modrijani osebno, so se podobnega približevanja publiki, ki jo že zelo pogrešajo, lotili tudi člani Ansambla Saša Avsenika. Slednji so svojo mini turnejo po Sloveniji začeli že ob koncu julija, ko so bili najprej v Mirni Peči in nato še na Muljavi, kjer so muzicirali v edinstvenem naravnem ambientu, pod zvezdnatim nebom na domačiji Josipa Jurčiča.»Na teh koncertih bomo s poslušalci, ki bodo seveda upoštevali vse varnostne ukrepe, povezane s trenutno epidemiološko situacijo pri nas, vzpostavili drugačen, bolj intimen stik, prisluhnili bomo tudi kakšni njihovi glasbeni želji, se z njimi tudi kaj pogovorili,« razlaga, harmonikar, vodja ansambla in vnuk slavnega, čigar viže so še danes priljubljene ne le pri nas, temveč po vsem svetu. Koncerte po Sloveniji bodo nadaljevali že prihodnji teden, ko bodo v petek, 14. avgusta, igrali v Zavrh baru v Zabreznici, 27. avgusta v gostilni Pod Krvavcem v Cerkljah na Gorenjskem, 10. septembra v gostilni Dolinšek v Boštanju, 18. septembra pa v gostišču Pri Čebelici v Lukovici, kamor jih je povabila Čebelarska zveza Slovenije. Ne nazadnje sta prav Slavko Avsenik in njegov sinže leta 2003 za takratni svetovni čebelarski kongres Apimondia v Ljubljani napisala skladbo Čebelarska pesem, ki je postala uradna himna Čebelarske zveze. Slednja pa je tudi razlog, da so Avseniki priredili koncert na Muljavi, saj so pred Jurčičevo rojstno hišo nedavno posneli del videospota, ki ga bodo kmalu predstavili tudi širši javnosti.Avseniki so sicer eni redkih profesionalnih ansamblov, ki so vse od marca, ko se je življenje tako rekoč ustavilo zaradi korone, hrepeneli po tem, da spet zapojejo in zaigrajo ljudem, ki imajo radi njihove valčke in polke. Prvi nastop pred kamerami po nekaj mesecih je bil le še nastop v nizu poletnih koncertov iz naših krajev, kjer so bili skupaj s komorno skupino godal Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki ga je RTV posnela in že predvajala na prvem programu Televizije Slovenija. Sicer pa se je vodja ansambla Sašo Avsenik odločil, da bo začel poučevati igranje na klavirsko harmoniko vse tiste, ki si bodo želeli usvojiti to znanje. Kot nam je povedal, se je že v minulih letih javilo kar nekaj interesentov, ki so si želeli, da bi jim to znanje predajal prav vnuk slavnega Slavka Avsenika, saj je to prav posebna referenca. Prej, ko so Avseniki igrali tako rekoč vsak konec tedna in bili na večtedenskih turnejah v tujini, to ni bilo mogoče. Zdaj, ko nastopov ni, pa je za to idealna priložnost.