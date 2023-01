Avsenikova plaketa v roke Gorenjcu (FOTO)

V gostilni Avsenik v Begunjah na Gorenjskem se je v nedeljo zvečer končalo tradicionalno dvodnevno, že 16. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik.

120 prijavljenih je raztegnilo meh za naslov absolutnega prvaka ali prvakinje.

Na njem je letos za naslov absolutnega prvaka ali prvakinje meh raztegnilo 120 harmonikarjev, tudi iz tujine: 98 jih je igralo diatonično, 22 pa klavirsko harmoniko. Vsi so morali pred tričlansko komisijo, ki so jo sestavljali Slavko Avsenik ml. kot predsednik ter Igor Podpečan in Lorenz Pichler, zaigrati po dve skladbi. Eno obvezno iz Avsenikovega programa in eno prav tako Avsenikovo po lastni izbiri. Komisijo je s svojo diatonično harmoniko najbolj prepričal Gašper Komac iz Križev pri Tržiču, ki je zaigral obvezno skladbo S polko v svet – odigral jo je tako vrhunsko, da si je po odločitvi žirije prislužil tudi posebno nagrado Založbe Avsenik za najboljšo izvedbo! Po lastni izbiri pa je zaigral še V švicarskih Alpah.

Štiri kategorije

Tekmovalci so bili razporejeni v štiri starostne kategorije, in sicer do 12 let, od 13 do 16 let, od 17 do 22 let in starejši od 23 let. Glede na starostno kategorijo in tudi glede na to, ali so igrali diatonično ali klavirsko harmoniko, so imeli na izbiro določene Avsenikove skladbe. Po dveh dneh se je tekmovanje končalo s podelitvijo priznanj najboljšim.

Komac je osvojil kar 99,33 točke od sto.

Prvič si je prvo mesto in naslov absolutnega prvaka na Avsenikovem tekmovanju s svojo diatonično harmoniko priigral Gašper Komac, ki je osvojil kar 99,33 točka od sto; Gašper je sicer učenec akademskega profesorja glasbe Matjaža Kokalja iz Ovsiš pri Podnarju, nekdanjega svetovnega prvaka v igranju na diatonično harmoniko. Med tistimi, ki so igrali klavirsko harmoniko, pa si je prvo mesto in največ točk, 99, priigral 13-letni Jakob Tojnko iz Frankolovega, učenec znanega harmonikarja Robija Novaka.

60 zlatih

Zlato priznanje si je v vseh kategorijah na diatonično ali klavirsko harmoniko priigralo kar 60 tekmovalcev, zato je nemogoče našteti vse, zagotovo pa je vsak uspeh, tudi srebrno in bronasto priznanje, vsakemu od njih odlična popotnica za naprej. O nekaterih smo že pisali, saj so dosegali uspehe že na drugih tekmovanjih, ki jih po Sloveniji ne manjka, o nekaterih pa zagotovo še bomo.

Po dveh dneh se je tekmovanje za 16. nagrado avsenik končalo s podelitvijo priznanj najboljšim.

Prav pa je, da poleg obeh najboljših harmonikarjev, Komaca in Tonjka, omenimo še tiste, ki so si priigrali drugo in tretje mesto. Na diatonični harmoniki si je drugo mesto priigral Ambrož Goličnik, tretje pa Tjaša Lesjak in Žiga Hriberšek. Drugo mesto na klavirski harmoniki si je priigral Sven Šarlah, tretje pa Svit Lešek.

Na klavirski harmoniki je žirijo najbolj prepričal Jakob Tojnko, na fotografiji z Alešem Avsenikom in Slavkom Avsenikom ml.

Učenci Robija Novaka so bili v Begunjah zelo uspešni.

Mentor Robert Goličnik s sinom Ambrožem, ki je zasedel skupno odlično drugo mesto, in Žigo Hriberškom, ki je zasedel skupno tretje mesto.

V Begunjah so bili uspešni tudi harmonikarji Primoža Zvira.

Mentor Žan Bregar je zaslužen za uspešen nastop učencev Lare Lorger Čater, Florjana Gajška in Jakoba Štigla.

Gašper Komac se je z diatonično harmoniko odrezal najbolje. FOTOGRAFIJE: arhiv Avsenik