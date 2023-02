Avsenikov zmagovalec ima svoj ansambel, v harmoniko se je zaljubil pri desetih

Predzadnji januarski konec tedna je bilo v Avsenikovi gostilni v Begunjah na Gorenjskem, zibelki narodno-zabavne glasbe, izjemno živahno. Poročali smo že, da je tam potekalo 16. tradicionalno mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik 2023, kjer se je za naslov absolutnega zmagovalca potegovalo 120 udeležencev, tako z diatonično kot klavirsko harmoniko.

Lani je postal gorenjski prvak in absolutni zmagovalec 30. Zlate voščenke Besnica, decembra lani pa svetovni prvak v svoji kategoriji.

Slednjih je bilo zgolj 22, kar 98 pa tistih, ki prisegajo na, po domače, frajtonarico. Med njimi je bil tudi 17-letni Gašper Komac iz Križ pri Tržiču, ki je meh pred tričlansko komisijo, tej je predsedoval Slavko Avsenik ml., raztegnil tako suvereno, da ni bilo dvoma, da bo prav on domov odnesel stekleno Avsenikovo plaketo absolutnega zmagovalca.

Maxi že vadi

»Že kot otrok sem po televiziji zelo rad spremljal narodno-zabavne oddaje, kot sta bili Raketa pod kozolcem in Na zdravje. Takrat sem po hiši hodil s plastično harmoniko, ki mi jo je prinesel Miklavž, zraven pa tudi kakšno zapel. Pravi navdih za igranje harmonike sem dobil pred 10 leti, ko je dediju za 70 let prišel igrat starejši gospod s harmoniko, samouk. Šest let sem se nato učil pri učitelju Janku Kokalju in pri njem uspešno naredil nižjo glasbeno šolo. Zadnja štiri leta znanje izpopolnjujem pri mentorju Matjažu Kokalju, akademskem profesorju glasbe iz Ovsiš pri Podnartu, s katerim pridno vadiva tako lažje kot težje skladbe,« nam pove mladenič, ki meh svoje harmonike zelo rad raztegne ob najrazličnejših priložnostih: na srečanjih harmonikarjev, rojstnih dnevih, porokah, rad se udeležuje tekmovanj.

Gašper Komac je letošnji prejemnik Avsenikove plakete in posebne nagrade Založbe Avsenik za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. FOTO: osebni arhiv

»Nedavno smo z dobrimi prijatelji ustanovili ansambel, ki se imenuje Maxi, šteje pa pet članov. In vsi že pridno vadimo za bodoče nastope,« pravi Gašper, ki zelo rad posluša vse Avsenikove melodije. Ko ga pobaramo, katere so mu najljubše, pove, da bi težko izbral le eno iz množice odličnih. »Če pa že moram izpostaviti kakšno, mi je zelo ljub instrumentalni valček Pastirček, ki ga seveda igram tudi sam,« nam le izda mladi harmonikar, večkratni prejemnik zlatih plaket na tekmovanjih. Lani je postal gorenjski prvak in absolutni zmagovalec 30.

Igranja harmonike se štiri leta uči pri akademskem profesorju Matjažu Kokalju.

Zlate voščenke Besnica – tekmovanja v diatonični harmoniki, decembra lani pa celo svetovni prvak v svoji kategoriji. »V prihodnje si želim na državnih in svetovnih tekmovanjih zasedati čim višja mesta, želim pa si tudi, da bi nam z ansamblom uspelo v glasbenem svetu. Zelo se že veselim nadaljnjih nastopov na tekmovanjih in drugje,« nam razkrije želje mladi harmonikar, ki si je na nedavnem tekmovanju z obvezno Avsenikovo skladbo S polko v svet priigral posebno nagrado Založbe Avsenik za najboljšo izvedbo obvezne skladbe po mnenju žirije. Po lastni izbiri je prav tako vrhunsko zaigral V Švicarskih Alpah.

5 članov ima ansambel Maxi.

Mimogrede: Gašperjev mentor Matjaž Kokalj, akademski profesor glasbe, tudi svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, večkratni zmagovalec tekmovanj in prejemnik zlatih plaket, letos zaznamuje 30 let od dne, ko je prvič raztegnil meh, že 20 let pa svoje znanje prenaša na mlajše in tudi starejše rodove. Je mentor, ki še kako dobro ve, kaj pomeni vaja. Gašper pa ni njegov edini učenec, ki si je na letošnjem Avsenikovem tekmovanju priigral zlato priznanje, to so dobili tudi Aljaž Mauko, Filip Pintar in Tine Štibelj, srebrno pa Andraž Aljančič.

Z Matjažem Kokaljem FOTO: osebni arhiv